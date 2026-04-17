구자현 "대장동 국조서 檢 모욕…증인 검사 안타까운 소식에 참담"

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"국조, 재판에 영향 주려고 한다는 평가 받아선 안 돼"

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 구자현 검찰총장 직무대행이 17일 '대장동·대북송금 사건 진상규명 국정조사'와 관련해 "국정조사 과정에서 다수의 담당 검사와 수사관들이 모욕적인 말을 듣거나 답변 기회를 얻지 못하는 상황이 발생했다"고 지적했다.

구 대행은 이날 오후 서울 서초구 대검찰청 청사 입구에서 "어떤 국정조사도 재판에 영향을 주려고 한다는 평가를 받아선 안 된다는 점에 모든 분들이 동의하리라 생각한다"며 이같이 밝혔다.

구자현 검찰총장 직무대행이 17일 서울 서초구 대검찰청 청사 앞에서 국회에서 진행 중인 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사와 관련해 입장을 밝히기 위해 취재진 앞에 서고 있다. [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2026.04.17 hong90@newspim.com

이어 "남은 기간 공정하고 객관적으로 이번 국정조사를 진행해줄 것을 다시 한 번 간곡하게 부탁드린다"고 덧붙였다.

구 대행은 국정조사 증인으로 채택된 이후 극단적 시도를 한 대장동 수사 검사에 대해 "안타까운 소식이 어제와 오늘 언론에 보도됐다"며 "검찰총장 직무대행으로서 참담한 마음으로 소식을 접했다. 본인의 회복과 안정이 최우선이어야 한다"고 말했다.

구 대행은 '지휘부의 행동을 요구하는 목소리가 있는데 입장이 있나', '국정조사 내용에 대해선 어떻게 봤나'라는 취재진 질문에 답하지 않고 자리를 떠났다.

대장동 사건 수사를 담당했던 검사가 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특위' 청문회에 증인 출석 요구를 받은 뒤 극단적 선택을 시도한 것으로 알려졌다.

hong90@newspim.com