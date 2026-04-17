국민에너지 전국회의, 시민에너지회사 기반 햇빛 소득 전국화 착수

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시민참여형 지역에너지 개발 선언

재생에너지 100GW 실현 방안 모색

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민에너지 전국회의가 정부의 재생에너지 100GW 확대 정책에 대응해 시민참여형 지역에너지 공공개발 확산에 나섰다.

17일 오후 부산사회적경제지원센터 라이콘타운 6층에서 열린 국민에너지 전국회의 전국 대표단 워크샵에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.[사진=국민에너지 전국회의] 2026.04.17

국민에너지 전국회의는 17일 부산사회적경제지원센터 라이콘타운에서 전국 대표단 워크숍을 열고 시민주도 에너지공공개발 전국 확산을 골자로 한 공동 결의안을 채택했다고 밝혔다. 지난 2월 공식 출범 이후 첫 전국 단위 회의다.

이날 회의에는 공동대표단과 7개 광역권 대표, 정책·집행위원 등 50여 명이 참석해 조직 운영 방향과 중장기 실행 과제를 집중 논의했다. 정부의 재생에너지 확대 정책을 시민 참여 기반의 공공개발 방식으로 구현하는 구체적 실행 전략 마련에 초점을 맞췄다.

정부는 2030년까지 재생에너지 설비를 100GW 수준으로 확대하고, 주민참여형 사업을 통해 분산형 에너지 체계를 강화한다는 방침이다.

이에 대해 국민에너지 전국회의는 생산과 소유 구조에 시민이 직접 참여하는 방식으로 전환해야 정책 실효성을 확보할 수 있다고 강조했다.

전국회의는 기초자치단체별로 최소 1곳 이상의 '시민에너지회사'를 설립해 지역 단위 공공개발 체계를 구축하기로 했다.

공공건물과 공영주차장, 유휴부지 등 공공자산을 활용한 재생에너지 사업의 경우 전체 물량의 절반 이상을 시민주도 방식으로 추진하고, 수익의 50% 이상을 지역사회에 환원하는 구조를 도입한다는 계획이다.

이 모델은 외부자본 중심 개발에서 벗어나 에너지 생산과 수익이 지역 내에서 순환되는 구조를 지향한다. 전력비의 외부 유출을 줄이고 주민 참여형 '햇빛소득' 기반의 에너지 수익 창출 효과도 기대된다는 설명이다.

전국회의는 향후 지방선거를 정책 확산의 계기로 삼는다. 시민주도 지역에너지 공공개발 모델을 반영한 정책 요구서를 마련해 광역·기초단체장 후보에게 전달하고, 제도적 기반 확보와 사업 추진력을 동시에 강화한다는 전략이다.

정부의 '햇빛소득마을' 사업과의 연계도 추진한다. 주민 참여형 태양광 발전을 통해 안정적 수익을 창출하는 구조인 만큼, 조직화와 사업 설계, 시민금융 연계를 통해 전국 확산을 지원할 계획이다.

최형욱 국민에너지 전국회의 공동대표는 "재생에너지 100GW 시대는 설비 확대를 넘어 국민이 참여하는 에너지 경제로의 전환이 핵심"이라며 "전국 각 지역에서 시민이 주도하는 에너지 공공개발 모델을 정착시키겠다"고 말했다.

국민에너지 전국회의는 향후 조직 확대와 함께 공공부지 기반 재생에너지 개발, 시민에너지회사 설립을 병행 추진하며 '시민 참여형 에너지 경제' 확산에 속도를 낼 방침이다.

news2349@newspim.com