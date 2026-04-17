강진군, 농어민 공익수당 70만원 지급…전년보다 10만원 인상

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군이 올해 농어민 공익수당을 1인당 70만원으로 인상해 지급한다.

강진군은 농어업·농촌의 공익적 가치 보전과 농어가 소득 안정을 위해 2026년 농어민 공익수당 지급에 들어간다고 17일 밝혔다.

전남 강진군청 전경. [사진=조은정 기자]

지급 대상은 일정 요건을 충족한 농어업인 8251명으로, 총 58억원이 투입된다. 지급액은 지난해보다 10만원 인상된 1인당 70만원이다.

지급은 지역경제 활성화를 위해 지역상품권과 착(chak) 형태로 이뤄진다. 지급 기간은 오는 23일부터 내달 31일까지이며 대상자는 신분증을 지참해 주소지 농협에서 수령할 수 있다.

지급된 상품권은 강진군 전 지역에서 사용 가능해 영농자재 구입과 생활필수품 구매 등 실질적 지원과 함께 전통시장 및 소상공인 매출 증대에도 기여할 것으로 기대된다.

이번 공익수당은 식량 생산, 환경 보전, 농어촌 공동체 유지 등 농어업의 공익적 기능을 반영한 정책이다.

강진군 관계자는 "공익수당을 70만원으로 확대해 농어업인 소득 안정에 보탬이 되길 바란다"며 "지역 내 소비 촉진으로 지역경제 활성화를 유도하겠다"고 말했다.

지급 기간 내 수령하지 못한 대상자는 오는 27일부터 내달 22일까지 주소지 읍·면사무소에서 2차 신청할 수 있다.

ej7648@newspim.com