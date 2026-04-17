임태희 경기도교육감 "단 한 명도 소외없이 세계시민 성장 돕겠다"

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도교육청-경인교대-굿네이버스, '학생맞춤통합지원' 업무협약 체결

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 복합적인 위기 상황에 놓인 학생들을 선제적으로 발굴하고, 이들을 인성을 갖춘 세계시민으로 육성하기 위해 대학 및 민간 전문기관과 손을 맞잡았다.

'학생맞춤통합지원 및 세계시민 양성을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.[사진= 경기도교육청]

도교육청은 17일 남부청사에서 경인교육대학교, 굿네이버스와 '학생맞춤통합지원 및 세계시민 양성을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약의 핵심은 기존의 사업별·분절적으로 이루어지던 지원의 한계를 극복하는 데 있다. 그동안 심리 정서, 기초학력, 학업 중단, 교육복지 등 영역별로 나뉘어 있던 지원 체계를 하나로 묶어, 복합적인 문제를 겪는 위기 학생을 조기에 발견하고 전문적인 맞춤형 서비스를 제공하겠다는 구상이다.

전문적인 맞춤형 서비스를 제공하겠다는 구상이다. [사진= 경기도교육청]

협약에 따라 세 기관은 ▲학생맞춤통합지원 활성화를 통한 맞춤형 복지 지원 ▲교육 프로그램 전문 강사 지원 ▲인성교육 및 국제교류 프로그램 운영 등을 공동 추진하게 된다.

도교육청은 이번 협력을 통해 학생들이 단순히 지원을 받는 대상에 머물지 않고, 타인의 아픔에 공감하며 지구촌 문제에 능동적으로 참여하는 '따뜻한 인성을 갖춘 세계시민'으로 성장할 것으로 기대하고 있다.

'따뜻한 인성을 갖춘 세계시민'으로 성장할 것으로 기대하고 있다.[사진= 경기도교육청]

대학의 전문성과 민간단체의 네트워크가 결합함으로써 현장에서 실질적으로 체감할 수 있는 인성교육과 국제교류 프로그램이 더욱 활성화될 전망이다.

임태희 경기도교육감은 이날 협약식에서 "모든 교육활동은 학생과 교사, 학부모가 파트너로서 힘을 모을 때 가장 바람직한 교육과정이 만들어진다"며 교육 주체 간의 협력을 강조했다.

임태희 교육감은 "앞으로도 아이들의 미래를 위해 긴밀히 협력해 나가겠다"고 밝혔다.[사진= 경기도교육청]

이어 "단 한 명의 아이도 소외되지 않고 더 넓은 세상을 품은 세계시민으로 성장할 수 있도록 협업 프로그램에 함께해주신 경인교대와 굿네이버스에 감사드린다"며 "앞으로도 아이들의 미래를 위해 긴밀히 협력해 나가겠다"고 밝혔다.

beignn@newspim.com