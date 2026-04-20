서울시설공단, 장애인의 날 '무료이동·파크골프연습장' 서비스

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시설공단이 장애인의 날을 맞아 이동 약자를 위한 무료 운행 서비스 등에 나선다.

공단은 20일 서울장애인콜택시와 서울장애인버스를 종일 무료로 운행한다. 장애인복지법 시행규칙에서 정한 '보행상의 장애인으로서 장애의 정도가 심한 장애인'에 해당하면 누구나 이용할 수 있다. 예약은 모바일 앱과 서울시설공단 누리집, 전화로 가능하다. 단 바우처 택시(티머니 온다)는 기존대로 유료로 운행된다.

서울시설공단은 20일 서울장애인콜택시와 서울장애인버스를 종일 무료로 운행한다. [사진=서울시설공단]

'서울장애인버스'도 무료 운행된다. 휠체어 이용 장애인 1인을 포함해 8인 이상이 탑승할 경우 이용 가능하다.

한편 공단은 서울 종각역 지하도상가 내 공실을 새롭게 단장해 '종각파크 골프연습장'도 조성하고, 일반 시민을 대상으로 운영에 나선다. 개관 기념 내달 8일까지 서울 시민 누구나 무료로 이용할 수 있다.

총 92㎡ 규모로 마련된 이 시설은 부스형 대형스크린 장비 1기와 올인원 모니터형 장비 3기, 그리고 휴게 공간으로 구성된다. 부스형 시설에서는 최대 4명이 함께 생생한 라운딩 경험을 즐길 수 있으며, 올인원형 시설은 3개 타석에서 최대 12명이 동시에 270개 코스를 이용할 수 있다.

한국영 공단 이사장은 "장애인의 날을 맞아 이동 약자를 위한 무료 서비스를 제공하고, 도심 속 유휴 공간을 활용한 새로운 생활체육 공간을 선보이게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 시민 삶의 질을 높이는 행복 서비스를 적극 발굴해, 더 많은 시민이 공단의 서비스를 가까이에서 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

100wins@newspim.com