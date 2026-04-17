부산교육청, 장애인의 날 맞아 '장애 인식 개선' 교육

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 제46회 장애인의 날을 맞아 전날 시교육청 강당에서 직원들을 대상으로 '장애 인식 개선' 직장교육을 실시했다고 17일 밝혔다.

교육은 발달장애인 화가이자 배우로 활동 중인 서은혜 작가를 초청해 벗어난 토크쇼 형식으로 진행했다.

지난 16일 부산시교육청 강단에서 열린 '장애 인식 개선' 직장교육 현장 [사진=부산시교육청] 2026.04.17

참석자들은 작가의 삶과 예술 세계를 공유하며 장애에 대한 이해를 넓히고 소통하는 시간을 가졌다. 서은혜 작가는 장애인 가족이 겪는 현실적인 어려움과 사랑으로 극복해 온 이야기를 전했다.

시교육청은 장애인을 단순한 보호의 대상이 아닌 능동적인 사회 구성원으로 인식하는 전환의 계기를 마련하고, 조직 내 차별 없는 소통 문화를 확산해 나갈 계획이다.

김석준 교육감은 "장애인의 날을 맞아 마련한 이번 교육이 우리 사회의 편견을 깨고 새로운 시선으로 세상을 바라보는 계기가 되길 바란다"며 "장애와 비장애의 경계를 넘어 모든 학생이 공평한 기회를 누리고 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com