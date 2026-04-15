부산시, 장애인의 날 두리발 무료 운행 실시

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 부산시설공단과 함께 제46회 장애인의 날을 맞아 오는 20일 특별교통수단 '두리발'을 무료로 운행한다고 15일 밝혔다.

'두리발'은 이동에 어려움을 겪는 교통약자의 이동권을 보장하기 위해 232대가 운영 중이다. 이번 무료 운행은 장애인의 날 당일인 4월 20일 오전 0시부터 자정까지 하루 동안 두리발 등록 장애인들을 대상으로 지원된다.

두리발 무료운행 안내 포스터 [사진=부산시] 2026.04.15

이용자는 통합콜센터나 두리발 전용 앱을 통해 사전 접수하면 된다. 다만 시외 광역운행과 장애인바우처 콜택시는 무료 운행 대상에서 제외된다.

시는 이날 강서체육공원 실내체육관에서 열리는 '제46회 장애인의 날' 기념행사에 두리발 20대와 운전원(복지매니저)을 지원해 장애인의 이동 편의를 강화할 계획이다.

한편, 시는 지난 2020년부터 매년 우수한 성과를 인정받아 복권기금을 활용해 특별교통수단 '두리발'을 운영 중이며, 매년 복권기금사업*의 효율적인 운영을 통해 복권기금 추가 확보에 노력하고 있다.

ndh4000@newspim.com