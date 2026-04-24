(금요일·음력 3월8일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월24일(금요일·음력 3월8일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
|
|
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 새로운 새벽의 희망이 찾아오겠다.
72년생 : 소신을 지키는 것이 중요하겠다.
84년생 : 결심하고 밀고 가는 것이 좋겠다.
96년생 : 소문보다 더 좋은 결과가 있겠다.
|
|
◆ 소띠(丑)
61년생 : 재물 탐내는 사람이 있겠다.
73년생 : 무엇이든지 뜻대로 되겠다.
85년생 : 희망에 희망이 포개지는 일이겠다.
97년생 : 봄날은 모두에게 오고 모두에게 감이겠다.
|
|
◆ 범띠(寅)
62년생 : 간절하게 원했던 일이 성사되겠다.
74년생 : 말과 행동을 신중하게 해야 하겠다.
86년생 : 하는 일이 성공하여 돈을 많이 벌 수 있겠다.
98년생 : 결심한 대로 추진하는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 소신대로 하는 것이 좋겠다.
75년생 : 다음을 보는 것이 좋겠다.
87년생 : 어려움 없이 밀고 나가겠다.
99년생 : 기대했던 것보다 성과가 미흡하겠다.
|
|
◆ 용띠(辰)
64년생 : 어렵던 문제가 해결되겠다.
76년생 : 내 뜻을 펴는 것이 좋겠다.
88년생 : 상대방을 존중하는 것이 좋겠다.
00년생 : 목소리를 낮추는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 소가 웃을 일을 당하겠다.
77년생 : 예상하지 못한 일로 어려움을 겪을 수 있겠다.
89년생 : 휘날리는 희망을 보며 앞으로만 가겠다.
01년생 : 새롭게 시작한 분야에서 이익을 내겠다.
|
|
◆ 말띠(午)
66년생 : 매사가 원만하게 풀려나가겠다.
78년생 : 귀한 사람을 만나 도움을 받을 수 있겠다.
90년생 : 기다리면 좋은 소식이 들리겠다.
02년생 : 바람이 불면 바람 부는 대로 가야 하겠다.
|
|
◆ 양띠(未)
67년생 : 첫째도 말조심, 둘째도 말조심해야 하겠다.
79년생 : 다음을 보고 걸어가면 좋겠다.
91년생 : 과거를 털어버리고 미래를 향해 가겠다.
03년생 : 물결이 거세지만, 이를 의지로 넘어야 하겠다.
|
|
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 무엇이든 생각한 대로 성공하겠다.
80년생 : 뜻을 세우니 길이 비로소 보이겠다.
92년생 : 즐거운 일이 많이 생기겠다.
04년생 : 다시 시작하는 마음을 갖는 것이 중요하겠다.
|
|
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 생각보다 쉽지 않게 흘러갈 수 있겠다.
81년생 : 봉황이 하늘을 나는 모습이겠다.
93년생 : 사람들이 몰려오는 모양새이겠다.
05년생 : 고운 임 찾아가는 이쁜 마음을 가져야 하겠다.
|
|
◆ 개띠(戌)
70년생 : 어렵던 일들이 풀려나가겠다.
82년생 : 유비, 관우, 장비 사이처럼 발전하겠다.
94년생 : 꽃가마에 미소는 일이 생기겠다.
|
|
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 다시 시작하면 성공할 수 있겠다.
83년생 : 사랑하는 사람과 이별할 수 있겠다.
95년생 : 다시 사랑하는 사이로 발전할 수 있겠다.