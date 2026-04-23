(목요일·음력 3월7일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월23일(목요일·음력 3월7일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 그리움에 솟아나는 눈물을 감당하기 어렵겠다.
72년생 : 자랑할 일이 많이 생기겠다.
84년생 : 생각보다 속도가 나지 않겠다.
96년생 : 기분 좋은 일이 생기겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 주변으로부터 칭찬받을 일이 많이 생기겠다.
73년생 : 말없이 묵묵하게 앞만 보고 가는 것이 좋겠다.
85년생 : 박수 받을 일이 생기겠다.
97년생 : 시간 품, 발품을 판만큼 성과가 있겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 호미로 막을 것을 가래로 막겠다.
74년생 : 귀인을 만나 도움을 받겠다.
86년생 : 풀려나가기 시작하겠다.
98년생 : 무병장수 복이 들어오겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 과정을 무시하면 큰 낭패를 볼 수 있겠다.
75년생 : 애쓰는 일이 더 이상 없겠다.
87년생 : 죄스러움을 씻어지고 희망만 있겠다.
99년생 : 실망스러운 일을 당하겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 지금 하는 일에서 큰 이익이 나겠다.
76년생 : 사업 확장 운세가 좋겠다.
88년생 : 도전하면 성공한다는 신념이 중요하겠다.
00년생 : 밀어붙이는 것이 중요하겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 돈이 나갈 수 있으니 조심해야 하겠다.
77년생 : 사람 복, 물 복, 재수 복이 함께 오겠다.
89년생 : 가지는 것보다 버리는 것이 좋겠다.
01년생 : 깊은 고민할 일이 생갈 수 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 가슴이 미어지는 일이 생기겠다.
78년생 : 자신을 돌아보는 것이 좋겠다.
90년생 : 나를 버리고 나를 태우는 것이 좋겠다.
02년생 : 흩어진 사람들이 다시 모이기 시작하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 처음으로 돌아가 다시 시작하면 좋겠다.
79년생 : 좋은 기회가 찾아오겠다.
91년생 : 칭찬도 받고, 돈도 벌겠다.
03년생 : 꿋꿋한 모습으로 도전하는 모습에 박수를 보내겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 역마살이 끼어 돌아다닐 운세이겠다.
80년생 : 무지개가 손에 들어오겠다.
92년생 : 미련 갖지 말고 떠나는 것이 좋겠다.
04년생 : 찬란한 태양을 바라보는 모습을 가져야 하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 다시 신발 끈 매고 도전하면 성공하겠다.
81년생 : 주저하면 기회가 없어지겠다.
93년생 : 뜨거운 열정으로 임하면 좋은 결과가 있겠다.
05년생 : 꽃피는 청춘의 모습을 살려야 하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 노력한 대로 일을 성공시킬 수 있겠다.
82년생 : 새로운 사업을 도모하겠다.
94년생 : 다시 한 번 도전하면 좋겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 스스로를 되돌아보면 좋은 방향으로 가겠다.
83년생 : 하는 일이 날로 일어날 운세이겠다.
95년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.