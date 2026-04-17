[종합] 국힘 충북지사 후보 김영환 vs 윤갑근 압축

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현역 '컷오프' ·'복귀' 등 공천 파동 끝 맞대결

김, 행정경험 현직 프리미엄 앞세워 세결집

윤, 강한 추진력·정권 견제론으로 당심 공략



[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 충북지사 후보 경선이 김영환 현 지사와 윤갑근 전 대구고검장의 양자 대결로 압축됐다.

국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 17일 제9회 전국동시지방선거 충북지사 후보 선출을 위한 예비경선 결과 윤갑근 예비 후보가 본경선에 진출했다고 발표했다.

김영환 충북지사. [사진=뉴스핌DB]

국민의힘의 충북지사 경선은 현직 지사의 컷오프와 법적 공방, 후보 사퇴 등 시작부터 우여곡절을 겪었다. 당 공관위가 김 지사를 예비경선에서 컷오프하면서 당사자는 물론 지지자들의 반발이 이어졌고 김 지사는 즉각 가처분 신청 등 법적 대응에 나섰다.

이후 법원이 김 지사의 가처분 신청을 받아들이면서 상황이 반전됐다. 김 지사는 경선에 복귀했고 당의 공천 과정 전반에 대한 공정성 논란이 확산됐다. 당 안팎에서는 "기준이 일관되지 않다"는 비판과 함께 '밀실 공천' 의혹까지 제기됐다.

공천 갈등은 후보군 내부에서도 균열을 낳았다. 조길형 전 충주시장은 경선 과정에서 불거진 잡음과 갈등 속에 후보직을 사퇴했다.

지역 정치권에서는 "공천 절차에 대한 불신이 누적된 결과"라는 해석이 나왔다. 이 같은 파동 속에서 경선 구도는 윤갑근 예비후보가 윤희근 전 경찰청장을 예비경선에서 승리하면서 최종 결선을 앞두게 됐다.

윤갑근 국민의힘 충북지사 예비후보. [사진=윤갑근 선거캠프] 2026.04.17 baek3413@newspim.com

국민의힘 충북지사 경선은 예비경선으로 비현역 후보를 뽑고 현역 단체장과 결선을 진행하는, 이른바 프로야구 '한국시리즈' 방식으로 진행된다.

김 지사는 행정 경험과 현직 프리미엄을 앞세워 조직 결집에 나설 것으로 보이고 윤 후보는 검찰 출신의 강한 추진력과 정권 견제론을 내세워 당심 공략에 집중할 것으로 전망된다.

본경선은 오는 20일 토론회를 시작으로 25~26일 이틀간 책임당원 50%·일반 국민 여론조사 50%로 투표를 진행하며 27일 최종 후보가 확정된다. 남은 기간 동안 두 후보가 당심과 민심을 얼마나 동시에 확보하느냐가 승부를 가를 핵심 변수로 꼽힌다.

지역 정치권 관계자는 "이번 경선은 단순한 인물 경쟁을 넘어 국민의힘 충북 조직의 향후 재편 방향까지 가늠할 분수령이 될 것"이라고 전망했다.

한편 더불어민주당은 지난 4일 충북지사 후보로 신용한 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장을 확정했다.

baek3413@newspim.com