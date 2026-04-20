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성평등가족부, 특별성과 포상금 첫 수여…성과 중심 공직문화 강화

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  • 성평등가족부는 20일 국민 체감 정책 성과 공무원에게 포상금을 지급하는 제1회 특별성과포상금 수여식을 연다.
  • 대통령 지시에 따라 마련된 이 제도는 아이돌봄 개선 등 6개 과제와 15명 공무원을 선정해 총 1600만원을 차등 지급한다.
  • 전문가 심사로 정책 효과성과 국민 체감도를 평가해 성과 중심 공직문화를 정착시킨다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 돌봄·양육비 선지급 등 6개 과제 선정
국민 체감 성과 낸 공무원 15명에 1600만원 지급

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 국민이 일상에서 체감할 수 있는 정책 성과를 낸 공무원에게 포상금을 지급하는 '제1회 특별성과 포상금 수여식'을 연다고 20일 밝혔다.

이번 수여식은 뛰어난 성과를 창출한 공무원에게 과감한 보상이 이뤄지도록 하라는 대통령 지시에 따라 마련됐다. 성평등부는 성과 중심의 공직문화를 정착시키고 정책 혁신 성과를 조직 전반으로 확산하기 위해 특별성과 포상 제도를 도입했다.

원민경 성평등가족부 장관과 정구창 차관 등 내빈들이 지난해 10월 1일 서울 종로구 정부서울청사 미디어월에서 성평등가족부 현판식에 참석해 제막하는 모습. [사진=이길동 기자]

포상 대상으로는 아이돌봄서비스 개선, 일본군 위안부 피해자 명예보호 입법 대응, 청년 주도 성평등 정책기반 마련, 양육비 선지급제 보완, 사이버안전 대응체계 강화 등 모두 6개 정책 과제와 15명의 공무원이 선정됐다. 수상자들에게는 장관 표창과 함께 과제별로 100만~300만원, 개인별 기여도에 따라 30만~300만원의 포상금이 차등 지급된다. 전체 지급 규모는 1600만원이다.

이번 심사는 지난 2월 직원 공모를 통해 접수한 정책 성과를 바탕으로 진행됐다. 전문가와 특별성과포상금 심사위원회는 정책 효과성, 국민 체감도, 행정 효율성, 확산 가능성 등을 종합적으로 따져 지급 대상과 포상 규모를 결정했다.

주요 선정 과제를 보면 정보통계담당관실은 아이돌봄시스템에 챗봇형 AI 기능을 도입해 이용 편의를 높였다. 생성형 AI 기반으로 맞춤형 연계 서비스와 요금·교통비 모의계산, 지식관리·분석 기능 등을 구현하고 대규모언어모델 운영체계도 구축해 정확성과 접근성을 함께 끌어올렸다는 평가를 받았다.

아이돌봄지원과는 자동연계 기능을 고도화하고 야간 특화 긴급돌봄을 본사업으로 도입한 성과를 인정받았다. 이용 아동의 연령과 거리, 돌보미의 경험과 가능 시간 등을 반영한 자동 매칭 체계를 개선해 자동 연계 성공률을 전년보다 두 배 높였고 심야 시간대 긴급돌봄 수요에도 대응할 수 있도록 제도를 보완했다.

권익정책과는 일본군 위안부 피해자 관련 허위사실 유포와 명예훼손 문제에 대응해 법 개정을 이끌어낸 점이 반영됐다. 기존 형법 체계에서 피해자나 유족이 개별적으로 대응해야 했던 한계를 보완해, 위안부 피해자 명예훼손 금지와 허위사실 유포 처벌의 법적 근거를 마련했다.

가족지원과는 양육비 선지급제 시행 준비와 함께 제도 보완, 회수체계 구축까지 이어간 점에서 높은 평가를 받았다. 신청요건을 완화해 제도 이용 문턱을 낮췄고, 올해부터는 선지급금 회수 체계를 마련해 비양육자의 책임 이행을 촉진하는 기반도 갖췄다. 정보통계담당관은 부처 합동 사이버안전센터를 고도화해 24시간 대응체계를 운영하면서 실시간 위협 약 936만건에 대응했고 침해사고 '제로'를 달성했다.

원민경 성평등부 장관은 "국민이 일상에서 체감하고 삶의 변화를 만들어 나가는 정책을 지속적으로 발굴하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 창의적이고 적극적인 행정을 추진한 공무원에 대해 과감한 보상과 지원으로 성과 중심의 공직문화를 정착시키겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

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