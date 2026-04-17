이돈승 완주군수 예비후보 "민생지원금 50만원 지급"

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고유가발 물가 상승 대응 위한 지역화폐 기반 지원정책 구상

재정 여건 고려 속 군의회 협력 통한 재원 마련 계획 강조

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 이돈승 민주당 완주군수 예비후보가 17일 고물가 상황 대응을 위한 민생지원금 지급 구상을 내놓았다.

이 예비후보는 중동 지역 분쟁에 따른 국제유가 상승으로 서민경제 부담이 커지고 있는 점을 언급하며 지역화폐를 활용한 지원금 지급으로 가계 부담 완화와 지역경제 활성화를 동시에 추진하겠다는 입장을 밝혔다.

이돈승 완주군수 예비후보[사진=뉴스핌DB]2026.04.17 gojongwin@newspim.com

그는 "미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 유가와 소비자 물가가 동반 상승하고 있다"며 "지방정부 차원의 선제 대응이 필요하다"고 강조했다.

구체적으로는 완주군 재정 상황을 고려하고 군의회와 협의를 거쳐 전 군민에게 1인당 50만 원의 민생지원금을 완주사랑상품권 형태로 지급하는 방안을 제시했다.

다만 현재 재정 여건상 지원금 지급이 쉽지 않은 점도 인정했다. 지난해 1인당 30만 원 지급 당시 통합재정안정화기금 461억원 중 약 300억 원이 활용됐고 향후 환경기초시설과 SOC사업, 수소국가산단 조성 등 대규모 재정 수요도 예정돼 있기 때문이다.

그럼에도 군의회 내 추가 지원 요구와 테크노밸리2산단 분양 완료에 따른 재원 확보, 보통교부세 및 지방세 수입 등을 감안할 때 지급 가능성이 있다는 분석도 제시했다.

이 예비후보는 취임 이후 불요불급한 예산 삭감과 지방세·세외수입 확충 등을 통해 재원을 마련하고 군의회와 협력해 민생지원금을 추진하겠다고 밝혔다.

아울러 "완주군의 지방채 규모와 산업단지 분양 성과 등을 고려하면 일정 수준 재정 여력이 있다"며 "군민 체감경기 개선을 위해 지원금 지급이 필요하다"고 덧붙였다.

gojongwin@newspim.com