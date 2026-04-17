영국 사립학교 '베넨든스쿨' 수원 경제자유구역 예정지에 분교 설립 검토

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17일 시청 상황실서 업무협약 체결...수원 경제자유구역에 외국교육기관 설립 협력체계 구축

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 영국의 사립학교인 베넨든스쿨(Benenden School)이 수원 경제자유구역 예정지에 분교 설립을 검토한다.

업무협약 후 기념촬영 모습. [사진=수원시]

수원특례시는 베넨든스쿨과 17일 시청 상황실에서 업무협약을 체결하고, 수원 경제자유구역에 외국교육기관을 설립하기 협력체계를 구축하기로 했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 이재준 수원특례시장과 베넨든스쿨 레이첼 베일리(Rachel Bailey) 교장, 매튜 커맨더(Mathew Commander) 국제전략이사 등이 참석했다.

협약에 따라 수원시는 베넨든스쿨 분교 설립이 원활하게 진행될 수 있도록 행정‧제도적으로 지원한다. 베넨든스쿨은 외국교육기관 설립을 위한 계획 수립, 운영 방안 검토, 교육과정 설계 등 학교 운영과 관련된 사항을 검토하고 준비하는 데 협력한다.

주요 협력 사항은 ▲수원 경제자유구역 추진 계획과 연계한 외국교육기관 설립 검토▲국제적 수준의 교육과정 운영, 안정적인 교육 환경 조성 논의▲설립 관련 행정‧제도적 지원, 관련 정보 상호 공유 등이다.

레이첼 베일리 교장과 매튜 커맨더 국제전략이사는 지난 16일 탑동이노베이션밸리, 수원 알앤디(R&D) 사이언스파크 등 수원 경제자유구역 예정 부지를 실사했다.

영국 켄트(Kent)주 크랜브룩에 있는 베넨든스쿨(1923년 설립)은 100년이 넘는 역사를 자랑하는 영국의 사립학교다. 영국 고 엘리자베스 2세 여왕(1926~2022) 의 장녀 앤(Anne) 공주, 덴마크 베네딕테(Benedikte) 공주의 모교이기도 하다.

중국 광저우에 분교가 있다. 레이첼 베일리 교장은 "수원시를 방문하는 동안 수원시의 선진적인 사고, 선진적인 기업 활동이 인상 깊었다"며 "수원시와 긴민한 파트너십을 체결하게 돼 기쁘다"고 전했다.

이재준 수원시장은 "경제자유구역의 시작이 첨단기업이라면 마무리는 국제도시"라며 "베넨든스쿨과 함께하면 수원 경제자유구역에 전 세계 혁신가가 모이는 연구도시로 자리매김할 수 있을 것"이라고 말했다.

ssamdory75@newspim.com