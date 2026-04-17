안민석 예비후보 "20년 검증된 실행력으로 경기교육 압승 이룰 것"

"선언과 약속 넘어 실행으로 책임지는 교육행정 전환" 강조

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 예비후보가 "20년 동안 검증된 실행력으로 경기교육을 혁신하고 본경선에서 압도적 승리를 거두겠다"며 강한 자신감을 드러냈다.

안민석 후보는 "많은 도민과 지지자들의 참여는 경기교육을 근본적으로 바꾸라는 분명한 요구"라며 이와 같이 밝혔다.[사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

안 예비후보는 17일 선거인단 모집 마감에 맞춰 배포한 메시지를 통해 "많은 도민과 지지자들의 참여는 경기교육을 근본적으로 바꾸라는 분명한 요구"라며 이와 같이 밝혔다.

안 예비후보는 현재 경기교육이 교육격차 심화, 교권 붕괴, 교육비 부담 증가 등 중대한 한계에 직면해 있다고 진단했다. 그는 "지금 필요한 것은 화려한 선언이나 약속이 아니라 실제로 정책을 집행하고 책임지는 교육행정으로의 전환"이라고 강조했다.

특히 '준비된 후보'임을 자임하며 "20년 넘게 교육 현장과 정치를 누비며 정책을 만들고 실행해 온 경험이 저의 가장 큰 자산"이라며 "교육청, 지자체, 국회를 잇는 네트워크를 통해 예산과 제도를 움직일 수 있는 실행력이 다른 후보와 차별화되는 경쟁력"이라고 역설했다.

이날 안 예비후보는 경기교육의 틀을 바꿀 핵심 정책으로 ▲안심에듀버스 무상 통학▲청소년 씨앗 교육펀드▲AI 기반 기초학력 보장 시스템을 재차 강조했다.

그는 "이 정책들은 단순히 복지를 늘리는 것이 아니라, 교육 격차를 줄이고 아이들의 출발선을 평등하게 바꾸는 장치"라며 "교육비 부담은 낮추고 아이들의 미래는 사회가 함께 책임지는 구조로 경기교육을 재설계하겠다"고 설명했다.

최근 교사, 학부모 등 교육 현장 간담회를 이어가며 현장 행보를 강화하고 있는 안 예비후보는 선거인단 모집 과정에서 나타난 뜨거운 열기에 고무된 반응을 보였다.

그는 "예상보다 많은 참여가 이어진 것은 현장의 변화 기대감이 그만큼 높다는 증거"라며 "도민 여러분께서 경기교육을 실제로 바꿀 수 있는 후보를 선택해 주시길 부탁드린다. 경기교육은 바꾸겠다는 사람이 아니라 바꿔본 사람이 맡아야 한다"고 지지를 호소했다.

beignn@newspim.com