건양대병원, 충청권 '의료데이터 안심활용센터' 개소

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 건양대병원이 충청권 의료데이터 활용 거점으로 자리 잡는다.

건양대병원은 보건복지부와 한국보건의료정보원이 추진하는 '의료데이터 안심활용센터' 사업의 충청권 거점으로 지정돼 개소식을 갖고 본격 운영에 들어갔다고 17일 밝혔다.

의료데이터 안심활용센터 개소식. [사진=건양대병원] 2026.04.17 gyun507@newspim.com

지난 16일 병원에서 열린 개소식에는 김용석 의료정보원장을 비롯해 보건복지부와 한국보건의료정보원, 국립암센터 관계자들이 참석했다.

이번 센터는 민감한 의료데이터를 외부 반출 없이 안전하게 분석할 수 있는 전용 공간으로 지역 내에 고도 보안 기반 데이터 분석 인프라가 구축됐다는 점에서 의미가 크다.

건양대병원은 자체 임상 데이터와 함께 보건의료 빅데이터 플랫폼, 암 공공데이터 등 다양한 공공 데이터를 연구자들이 안전한 환경에서 활용할 수 있도록 지원할 계획이다.

그동안 충청권 연구자들은 보안 문제로 수도권 센터를 찾아야 했지만 이번 거점 구축으로 지역에서도 동일한 수준의 데이터 분석이 가능해져 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다.

특히 병원 임상 데이터와 공공데이터를 결합한 분석이 가능해지면서 인공지능 기반 의료기기 개발, 정밀의료 연구, 신약 개발 등 보건의료 산업 전반에서 데이터 활용이 확대될 전망이다.

김용석 의료정보원장은 "센터 개소는 병원의 데이터 관리 역량과 보안 인프라를 인정받은 결과"라며 "지역 의료기관과 대학, 산업계와 협력해 충청권 의료 혁신을 이끄는 연구 거점 역할을 하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com