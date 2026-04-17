김현석 경기도의원 "과천 고교 교육구조 진단 및 개선 연구용역 착수"

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[과천=뉴스핌] 김가현 기자 = 과천시의 고질적인 교육 구조 불균형을 해결하고 미래형 교육 환경을 구축하기 위한 '1교 2캠퍼스' 모델 도입 논의가 본격적인 연구 단계에 돌입했다.

'1교 2캠퍼스' 모델 도입 논의가 본격적인 연구 단계에 돌입했다.[사진= 경기도의회]

경기도의회 김현석 의원은 과천 지역 고등학교 교육구조 진단 및 개선 방안 마련을 위한 연구용역에 착수했다고 17일 밝혔다.

이번 연구용역은 과천시 내 학령인구 변화와 지역별 교육 격차를 진단하고, 이를 해결하기 위한 구체적인 대안으로 '1교 2캠퍼스' 모델의 타당성을 검토하기 위해 마련됐다. '1교 2캠퍼스'는 하나의 학교가 두 개의 캠퍼스를 운영하며 교육과정을 공유하거나 특화하는 방식으로, 신도시의 과밀학급 문제와 구도심의 공동화 문제를 동시에 해결할 수 있는 대안으로 꼽힌다.

김현석 의원은 이번 용역 착수에 대해 "단순히 학교 건물 하나를 더 짓거나 옮기는 차원의 연구가 아니다"라며 "과천의 특수성을 반영한 최적의 교육 구조를 찾아내 수도권 신도시 교육 생태계를 재편하는 중요한 이정표가 될 것"이라고 강조했다.

용역의 주요 과업에는 ▲과천 고교 교육 환경 및 여건 분석▲학생·학부모 대상 교육 수요 조사▲1교 2캠퍼스 및 특성화 교육과정 도입 방안 ▲지역 사회 연계 교육 모델 구축 등이 포함됐다.

특히 지식정보타운 등 신규 유입 인구가 급증하는 지역의 교육 수요를 선제적으로 반영해 과천시가 명실상부한 '교육 자족도시'로 거듭날 수 있는 정책적 토대를 마련한다는 구상이다.

김 의원은 그동안 도정질문 등을 통해 과천의 교육 환경 개선 필요성을 지속적으로 제기해 왔다. 그는 "이번 연구를 통해 도출될 결과물은 경기도뿐만 아니라 대한민국 신도시 교육 문제 해결의 새로운 표준이 될 것"이라며 "연구가 실효성 있는 정책으로 이어질 수 있도록 경기도교육청 및 지역 사회와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com