SK엠앤서비스 베네피아, 가정의 달 기념 '패밀리 세일' 프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = SK엠앤서비스가 운영하는 기업복지 플랫폼 베네피아가 가정의 달을 맞아 할인 혜택을 제공하는 '패밀리 세일' 프로모션을 진행한다. 이번 행사는 어린이날, 어버이날, 스승의 날 등 5월 주요 기념일에 맞춰 선물 수요가 높은 카테고리를 중심으로 기획됐다.

[사진=베네피아 제공]

프로모션 기간 동안 베네피아는 어린이용 완구부터 가전·디지털 기기, 건강기능식품, 외식 상품권 등 다양한 상품군을 선보인다. 특히 사용자의 예산과 선물 대상에 따른 맞춤형 추천 서비스를 도입해 정보 제공을 강화했다. 할인 혜택으로는 매주 정해진 시간에 선착순으로 발급되는 할인 쿠폰을 포함해 다양한 종류의 쿠폰팩이 모든 이용 고객에게 제공된다.

이와 함께 경품 이벤트와 특가 코너도 운영된다. 매일 참여 가능한 경품 응모를 통해 무선 청소기, 블루투스 이어폰 등을 배정했으며, 매일 오전 새로운 인기 상품을 할인된 가격에 선보이는 '오늘 특가' 코너가 마련됐다. 또한 5월 연휴 기간 여행 수요를 고려해 해외 호텔 및 국내 숙박 시설 이용 시 적용 가능한 할인 쿠폰과 중복 혜택 등 여행 관련 프로모션도 포함됐다.

SK엠앤서비스 관계자는 "회원들의 구매 데이터를 바탕으로 선호도가 높은 상품군을 선별해 이번 행사를 준비했다"며 "쇼핑 혜택과 더불어 연휴 기간 여행 인프라 활용을 돕는 지원책을 통해 플랫폼 이용자들에게 혜택을 제공하는 데 집중할 것"이라고 밝혔다. 베네피아는 현재 다수의 기업 및 공공기관 회원을 대상으로 서비스를 제공하고 있는 선택적 복지 플랫폼이다.

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