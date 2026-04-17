강은미, 민노총과 정책협약식 "노동기본권 확대"

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정의당 전남광주특별시장 후보, 親노동 행보

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 강은미 정의당 전남광주통합특별시장 후보가 지역 노동계와 정책협약식을 갖고 노동기본권 강화에 나선다.

강 후보는 17일 자신의 선거사무소에서 민주노총 공공운수노조 광주전남지역본부와 정책협약식을 진행했다고 밝혔다.

정책협약식. [사진=강은미 후보 측] 2026.04.17 bless4ya@newspim.com

강 후보는 "노동자의 삶이 빛나는 노동특별시를 만들고자 선거에 출마했다"며 "전남광주특별시민의 대다수는 결국 노동자들이며 노동자가 존중받아야 진정으로 살기 좋은 도시가 된다"고 밝혔다.

강 후보는 노동정책으로 ▲지방정부 노정교섭 정례화▲노동정책의 컨트롤타워로서 '노동국' 설치▲상시지속 비정규직의 정규직 전환 및 공무직 임금차별 해소▲사회서비스 공공성 강화▲돌봄 노동자 처우개선 등을 약속했다.

그는 "개정된 노조법의 핵심 취지는 실질적인 권한을 가진 '진짜 사장'이 책임지라는 것"이라며 "통합특별시장이 진짜 사장이 되어 임금과 노동조건을 의무적으로 함께 결정하는 모범을 보이겠다"고 강조했다.

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