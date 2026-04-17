김영규 여수시장 예비후보, 섬박람회 이후 전략 제시…'글로벌 전환'

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일회성 행사 탈피,국제협력기구 창설 구상

[여수=뉴스핌] 권차열 기자 =김영규 더불어민주당 전남 여수시장 예비후보가 2026여수세계섬박람회를 계기로 상설 국제협력기구를 설립해 여수를 세계 섬 거점도시로 육성하겠다는 구상을 제시했다.

김 후보는 "박람회를 일회성 행사로 끝내지 않고 지속 가능한 협력 플랫폼으로 확장하겠다"며 세계 섬 도시와 국가를 잇는 'WINS(World Islands Network Secretariat)' 설립 계획을 17일 밝혔다.

김영규 더불어민주당 여수시장 예비후보 [사진=김영규 예비후보] 2026.04.17 chadol999@newspim.com

그는 "행사는 끝나도 시스템은 남아야 한다"며 "여수를 국제 의제를 생산하는 거점 도시로 전환하겠다"고 강조했다.

WINS는 섬 관광, 해양환경, 기후위기, 교통, 정주여건, 수산업, 친환경에너지 등 공통 과제를 논의하는 국제 플랫폼이다. 설립 시 여수는 단순 행사 개최지를 넘어 글로벌 섬 협력 중심지로 위상이 강화될 것으로 기대된다.

김 후보는 창립회의 개최, 국제 네트워크 구축, 정례 포럼 운영, 상설 사무국 설치 등 단계별 로드맵을 조만간 공개할 계획이다. 아울러 "WINS는 국가 해양 전략과도 맞닿아 있다"며 중앙정부의 제도·재정 지원 필요성도 언급했다.

캠프 측은 "섬박람회가 출발이라면 WINS는 미래"라며 "세계 섬 수도 여수 실현을 위한 기반을 구축하겠다"고 말했다.

해당 구상과 관련해 해양·관광·국제교류 분야 전문가들과의 논의도 진행 중인 것으로 전해졌다.

chadol999@newspim.com