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경기도, 첫 추경 41조6814억원 편성...1조6237억원 증가

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  • 경기도가 17일 41조 규모 추경예산안을 의회에 제출했다.
  • 고유가 피해지원금 1조1335억 포함, 본예산보다 1조 증가했다.
  • 중동전쟁 대응 민생지원 강화, 28일 의회 심의한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"고유가 대응, 취약계층 민생안정, 산업피해 최소화 목표"
"정부추경 지원, 민생 사각지대에 대한 지원에 재정역량 집중"

[수원=뉴스핌] 김가현·박승봉 기자 = 경기도가 17일 고유가 피해지원금 1조 1335억 원을 포함한 41조 규모의 추가경정예산안을 경기도의회에 제출하기로 했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 정두석 경기도 기획조정실장은 이날 기자회견을 통해 총 41조 6814억 원 규모의 2026년 제1회 추경예산안을 발표했으며, 이는 올해 본 예산 40조 577억 원보다 1조 6237억 원 증가한 규모라고 밝혔다. 2026.04.17 1141world@newspim.com

정두석 경기도 기획조정실장은 이날 기자회견을 통해 총 41조 6814억 원 규모의 2026년 제1회 추경예산안을 발표했으며, 이는 올해 본 예산 40조 577억 원보다 1조 6237억 원 증가한 규모라고 밝혔다.

정 실장은 "고유가 대응, 취약계층 민생안정, 산업피해 최소화를 목표로한 정부추경을 지원하고, 민생 사각지대에 대한 지원에 재정역량을 집중했다"고 추경 편성의 배경을 설명했다.

이번 추경안은 중동전쟁으로 인한 도민 생활과 지역경제 회복을 위하여 편성된 것으로, 고유가 피해지원금과 경기 극저신용자 소액금융 지원, 대중교통 활성화 등 다양한 민생 지원 방안을 포함하고 있다.

2026년 제1회 추가경정예산안은 일반회계 37조 3378억 원, 특별회계 4조 3436억 원으로 구성되어 있으며, 주요 내용으로는 고유가 피해지원금, 경기 극저신용자 소액금융 지원, 산모신생아 건강관리 지원 등이 포함됐다.

도민의 이동권 보장을 위해 대중교통 활성화 예산으로 1492억 원이 편성되었으며, 주요 항목에는 수도권 환승할인 지원과 'The 경기패스' 확대 지원이 포함된다.

농가경영 안정화를 위한 지원도 이루어지며, '유류·사료·비닐' 3대 패키지 지원을 통해 관련 예산을 마련했다. 또한 취약계층을 위한 핀셋 지원도 진행될 예정이다.

예산안은 4월 21일부터 28일까지 열리는 경기도의회 임시회에서 심의된다. 경기도는 이 기간 동안 도의회와의 논의 후 예산안이 확정되면 각 부서별 집행계획을 수립해 신속하게 사업을 추진할 계획이다.

정두석 실장은 "이번 추경예산안은 정부추경 예산사업을 반영하고 민생경제 회복을 위해 반드시 필요한 예산"이라고 강조하며, 심의 과정에서 도의회와 협의하고 예산 확정 후 신속한 집행 준비를 하겠다는 다짐을 밝혔다.

1141world@newspim.com

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