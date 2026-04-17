부산교육청, 장애인 자립·행복일자리 확대 추진

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 장애인 일자리 창출을 위해 '장애인 자립·행복일자리' 확대를 추진한다고 17일 밝혔다.

시교육청은 인력지원이 필요한 학교나 기관의 수요를 반영해 인력을 선발하고, 맞춤형 직무훈련으로 현장 적응력을 높인 후 현장에 배치하는 방식으로 운영할 예정이다.

'장애인 자립·행복일자리' 규모를 현재 173명에서 올해 244명까지 약 40%를 대폭 확대한다는 방침이다.

부산시교육청이 장애인 일자리 창출을 위해 '장애인 자립·행복일자리' 확대를 추진한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

앞서 시교육청은 지난해까지 특수학교 9곳과 10개 도서관 등에서만 채용하던 장애인 인력을 교육청 소속 모든 기관과 공립학교 전체로 채용 대상 기관을 넓혀 장애인 일자리 창출에 앞장섰다.

지난 2월에는 전체 학교와 기관을 대상으로 장애인 인력에 대한 수요조사를 실시했다. 그 결과, 31개 학교와 기관에서 43명의 장애인 인력 수요가 있음을 확인하고, 한국장애인고용공단과 함께 인력채용을 진행했다.

채용된 인원에 대해서는 한국장애인고용공단과 연계하여 5주간의 맞춤형 직무훈련을 실시한다. 교육청 소속 기관에서 순환형 현장훈련을 실시한 뒤, 5월부터는 일선 학교나 기관에 배치돼 실무를 수행할 예정이다.

시교육청은 5월 중에도 추가 수요를 파악한 뒤, 한국장애인고용공단과 함께 장애인 고용을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

김석준 교육감은 "장애인 근로자가 안정적으로 일할 수 있는 양질의 일자리를 지속적으로 확대해 나가겠다"며 "다양한 구성원과 함께 사회적 책임을 다하는 따뜻한 교육청이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com