부산교육청, 일반직 공무원 실무중심 청렴 연수…공직윤리 강화

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 전날 부산교육연구정보원 대강당에서 행정직 875명을 대상으로 '청렴 연수'를 개최했다고 17일 밝혔다.

연수는 세월호 참사 추모 묵념을 시작으로 교육감 인사말씀, 청렴특강, 청렴도 개선과제 및 감사사례 순으로 진행했다.

김석준 부산교육감이 지난 16일 오후 2시 부산교육연구정보원 대강당에서 '청렴 연수'에 참석해 인사말을 하고 있다. [사진=부산시교육청] 2026.04.17

국민권익위원회가 공공기관의 부패방지 교육 운영과 이수 관리를 강조하고 있는 점을 반영해, 법정 의무교육의 실효성을 높이고 청렴을 일상 속 실천으로 연결하기 위한 내용에 중점을 뒀다.

연수는 단순한 법령 전달을 넘어 실제 행정 현장에서 발생할 수 있는 다양한 사례를 중심으로 진행해, 직원들이 업무 처리 과정에서의 부패 취약 요인을 사전에 점검하고 공정하고 투명한 행정의 중요성을 체감할 수 있도록 했다.

시교육청은 사례 중심의 청렴교육과 컨설팅, 감사사례 공유 등을 지속적으로 추진해 교육행정 전반의 투명성과 책임성을 한층 강화해 나갈 계획이다.

ndh4000@newspim.com