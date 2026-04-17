김진명 임실군수 예비후보, '한득수' 후보 공개지지 선언

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임실군청 브리핑룸서 "정책연대 통해 소멸임실 극복 위해 노력할 것"

한득수 후보, "임실 발전 위해 김 후보와 함께 하겠다"

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 김진명 임실군수 예비후보는 17일 오전 10시 임실군청 브리핑룸에서 "임실군의 발전과 군민들의 행복한 삶을 위해 한득수 임실군수 예비후보를 지지하겠다"고 밝혔다.

김 후보는 "제가 그동안 구상했던 여성·청년·어르신·농업·복지 정책을 가장 잘 실행할 수 있는 후보는 바로 한득수 후보라고 판단했다" 면서 "한 후보와 함께 임실 발전을 위해 노력하기 위해 공개지지를 선언하게 됐다"고 설명했다.

김진명 임실군수 예비후보가 17일 한득수 임실군수 예비후보 지지를 선언했다[사진=한득수 선거캠프] 2026.04.17 lbs0964@newspim.com

그는 이어 "한득수 후보와 정책연대를 통해 소멸 위기에 놓여있는 임실을 바꾸어 나가는데 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.

이에 대해 한득수 후보는 "그동안 선거 과정에서 김 후보가 보여주었던 정책 능력에 대해 높게 평가해 왔다" 면서 "김 후보와의 정책연대를 통해 임실 발전을 위해 공동으로 노력해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 김 후보는 선거기간 동안 방송토론회 등에서 한 후보의 임실 발전 정책에 대해 애정과 관심을 표명한 바 있다.

lbs0964@newspim.com