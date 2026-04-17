최원용 평택시장 예비후보 캠프 전략 보강

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김용 전 경기도대변인 공동 후원회장‧서현옥 총괄선대위원장 수락

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 더불어민주당 평택시장 경선 결선을 앞두고 최원용 예비후보 진영에 정치적 전략 보강이 집중되고 있다.

17일 최원용 예비후보 캠프에 따르면 이재명 대통령의 핵심 측근인 김용 전 경기도청 대변인이 선거사무소를 방문해 공동 후원회장으로 참여하고 서현옥 전 예비후보가 지지를 공식 선언하고 총괄선대위원장 직을 수락했다.

최원용 평택시장 예비후보 캠프에 서현옥,유병만 전 예비후보가 합류해 본격적인 선거전에 들어간다. 사진은 기념촬영을 하고 있는 모습이다[사진=선거캠프]

이날 현장에는 선대위 관계자와 당원, 평택 시민 등 약 200명이 모여 행사의 열기를 더했다.

김 후원회장은 "말보다 실천, 이론보다 결과로 증명하는 가장 닮은꼴 정치인이 바로 최 예비후보"라며 "평택시 부시장을 지내며 행정 전문가로서 평택의 중단 없는 발전을 이끌 유일한 적임자"라고 강조했다.

그는 이어 "이번 경선 결선이 단순히 한 명의 후보를 뽑는 자리가 아니라 이재명 정부의 성공을 평택에서 뒷받침할 동지를 세우는 과정"이라며 지지를 호소했다.

서현옥 전 예비후보도 "여러 고민 끝에 최 예비후보를 지지하기로 결정했다"며 "평택의 진짜 민주세력이 합심해서 최 예비후보가 경선 결선에서 승리할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

현재 더불어민주당 평택시장 최종 경선은 최원용 예비후보와 공재광 예비후보 간 2자 구도로 진행 중이며, 결선 투표를 통해 최종 후보가 결정될 예정이다.

krg0404@newspim.com