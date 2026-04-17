완주군, 한국형 퀵스타트 공모 대응…참여기업 모집

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선교육 후채용 인력양성 모델 구축·24일까지 접수

최대 2억7000만 원 지원·맞춤형 직무교육 제공



[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군이 산업통상자원부 '한국형 퀵스타트' 공모사업 참여를 위한 기업 모집에 나섰다.

군은 2026년 한국형 퀵스타트 프로그램 공모에 대응해 컨소시엄에 참여할 지방투자 기업을 모집한다고 17일 밝혔다.

완주군청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.17 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 전북특별자치도, 완주군, 전북산학융합원이 협력해 투자기업에 필요한 인력을 적기에 공급하기 위한 것이다.

한국형 퀵스타트 사업은 공장 준공 전 인력을 미리 선발해 맞춤형 교육을 실시한 뒤 현장에 투입하는 '선교육 후채용' 방식이다.

신청 대상은 완주군 내 사업장 이전 또는 신·증설을 추진 중이거나 예정인 기업으로, 5인 이상 신규 채용 계획을 가진 지방투자 기업이다. 특히 2024~2027년 사이 공장 사용승인 또는 사업 개시 예정 기업이 대상이다.

참여기업은 전북산학융합원과 함께 직무교육 과정을 설계할 수 있으며, 교육생 1인당 최대 275만 원의 교육훈련 장려금이 지원된다.

사업 규모는 국비 11억7000만 원 수준이며, 기업별로 최대 2억7000만 원의 교육훈련비를 지원받는다. 단, 교육 종료 후 1개월 내 채용과 6개월 이상 고용 유지가 필요하다.

신청은 오는 24일 오후 6시까지이며, 완주군 누리집에서 서식을 내려받아 이메일로 접수하면 된다.

이종훈 완주군수 권한대행은 "기업의 인력 확보 문제 해결에 도움이 될 것"이라며 "공모 선정과 기업 정착 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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