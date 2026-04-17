완주군, 한국형 퀵스타트 공모 대응…참여기업 모집

AI 핵심 요약beta
- 완주군이 17일 한국형 퀵스타트 공모사업 참여 기업 모집에 나섰다.
- 공장 준공 전 인력을 선발해 맞춤형 교육 후 배치하는 선교육 후채용 방식이다.
- 교육생 1인당 최대 275만 원, 기업별 최대 2억7000만 원의 교육훈련비를 지원한다.
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최대 2억7000만 원 지원·맞춤형 직무교육 제공
[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군이 산업통상자원부 '한국형 퀵스타트' 공모사업 참여를 위한 기업 모집에 나섰다.
군은 2026년 한국형 퀵스타트 프로그램 공모에 대응해 컨소시엄에 참여할 지방투자 기업을 모집한다고 17일 밝혔다.
이번 사업은 전북특별자치도, 완주군, 전북산학융합원이 협력해 투자기업에 필요한 인력을 적기에 공급하기 위한 것이다.
한국형 퀵스타트 사업은 공장 준공 전 인력을 미리 선발해 맞춤형 교육을 실시한 뒤 현장에 투입하는 '선교육 후채용' 방식이다.
신청 대상은 완주군 내 사업장 이전 또는 신·증설을 추진 중이거나 예정인 기업으로, 5인 이상 신규 채용 계획을 가진 지방투자 기업이다. 특히 2024~2027년 사이 공장 사용승인 또는 사업 개시 예정 기업이 대상이다.
참여기업은 전북산학융합원과 함께 직무교육 과정을 설계할 수 있으며, 교육생 1인당 최대 275만 원의 교육훈련 장려금이 지원된다.
사업 규모는 국비 11억7000만 원 수준이며, 기업별로 최대 2억7000만 원의 교육훈련비를 지원받는다. 단, 교육 종료 후 1개월 내 채용과 6개월 이상 고용 유지가 필요하다.
신청은 오는 24일 오후 6시까지이며, 완주군 누리집에서 서식을 내려받아 이메일로 접수하면 된다.
이종훈 완주군수 권한대행은 "기업의 인력 확보 문제 해결에 도움이 될 것"이라며 "공모 선정과 기업 정착 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com