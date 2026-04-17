스트레이키즈 '칙칙 붐', 프랑스음반협회 싱글 골드 인증

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

佛 현지 1500만 스트리밍 달성

4세대 보이그룹 최초·K팝 보이그룹 기준 두 번째 기록

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 그룹 스트레이 키즈가 '칙칙 붐(Chk Chk Boom)'으로 프랑스음반협회(SNEP) 싱글 골드 인증을 획득했다.

프랑스음반협회가 최근 공식 홈페이지에 발표한 바에 따르면 2024년 7월 19일 발매된 스트레이 키즈 미니 앨범 '에이트(ATE)'의 타이틀곡 '칙칙 붐'이 프랑스 내 1500만 스트리밍을 달성하며 싱글 골드 인증을 받았다.

보이그룹 스트레이키즈. [사진=뉴스핌]

이는 스트레이 키즈의 첫 싱글 골드 인증이자 4세대 보이그룹 최초, K팝 보이그룹 기준 두 번째 성과이다.

1922년 설립된 프랑스음반협회는 앨범 및 싱글 판매량, 스트리밍, 다운로드 환산 수치에 따라 인증을 수여한다.

앞서 스트레이 키즈는 정규 앨범 '파이브스타(★★★★★, 5-STAR)', 미니 앨범 '락-스타(樂-STAR)', '에이트', '스키즈합 힙테이프-합(SKZHOP HIPTAPE-合 )'이 각 앨범 판매량 5만 유닛 이상을 기록하며 총 네 개의 앨범 골드 인증을 받았다.

호기록에 힘입어 각종 활약으로 '글로벌 탑 아티스트' 명성을 빛낸다. 스트레이 키즈는 오는 5월 25일(현지시간) 개최되는 2026 아메리칸 뮤직 어워즈의 '베스트 남성 K팝 아티스트' 부문 후보에 올라 미국 3대 대중가요 시상식 중 하나로 꼽히는 AMA 2년 연속 노미네이트에 성공했다.

또한 오는 6월 6일과 9월 11일에는 각각 미국 뉴욕 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌', 브라질 '록 인 리오'에 출격해 헤드라이너로 출격한다.

alice09@newspim.com