장동혁, 美 국무부 요청으로 귀국 이틀 연기…20일 새벽 도착 예정

"美 비공개 요청으로 실시간 공개 어려워"

"월요일 최고위 전후 성과 발표"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘은 17일 미국을 방문 중인 장동혁 대표의 귀국 일정과 관련해 "당초 오늘 오후 늦게 귀국할 예정이었으나, 현지 사정으로 일정이 이틀 정도 늦춰졌다"고 밝혔다.

박준태 당대표 비서실장은 이날 오전 서울 여의도 국회 본관에서 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "장 대표가 공항으로 이동해 수속을 밟던 중 특별한 사정이 생겨 일정을 연장하게 됐다"며 이같이 전했다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB]

일정 연장 배경에 대해 박 실장은 "미 국무부 측의 연락을 받고 일정을 늘리게 된 것으로 확인됐다"며 "국무부 인사들의 요청으로 성사된 것으로 안다"고 설명했다.

다만 마르코 루비오 국무장관이나 JD 밴스 부통령과의 면담 여부에 대해서는 "현재까지 해당 미팅은 성사되지 않은 것으로 알고 있다"고 말했다.

박 실장은 방미 일정의 보안과 관련해 "미국 측에서 야당 대표라는 점과 여러 상황을 고려해 비공개 요청을 많이 해왔다"며 "활동 내용을 실시간으로 알리지 못한 어려움이 있었으나 어제 활동 중 상당 부분은 사진으로 공개했다"고 말했다.

방미단 중에서는 김민수 최고위원이 장 대표와 함께 현지에 남은 것으로 알려졌다. 박 실장은 "다른 의원 세 분은 귀국한 것으로 파악되며, 김 위원은 현지에서 필요한 역할을 하고 있을 것"이라고 덧붙였다.

장 대표는 오는 20일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국할 예정이다. 박 실장은 "월요일 최고위원회의가 예정된 만큼, 너무 늦지 않게 대표가 직접 방미 성과를 상세히 설명하는 자리를 갖도록 하겠다"고 밝혔다.

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