경기도서관 '오픈 스튜디오 데이' 18일 개최

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"청년 창작가들 작업 공간인 '청년기회스튜디오' 공개·작가들과 소통"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도서관이 오는 18일 도내 청년 창작가들의 작업 공간인 '청년기회스튜디오'를 도민에게 공개하고 작가들과 직접 소통하는 '오픈 스튜디오 데이'를 개최한다고 17일 밝혔다.

오픈스튜디오데이 포스터. [사진=경기도서관]

도서관에 따르면 '청년기회스튜디오'는 경기도서관 5층에 조성된 디지털 콘텐츠 창작 공간이다. 도내 만 19세 이상 39세 이하 청년 창작가에게 작업 공간을 제공하고 창작 활동을 지원하기 위해 운영되며, 현재 AI 미디어아트, 웹툰, 애니메이션, AI 플랫폼 개발 등 다양한 분야의 입주 작가 4명이 활동 중이다.

오픈 스튜디오 데이는 도서관 주간(4월 12~18일)을 맞아 평소 공개되지 않던 창작 공간을 도민에게 개방하고, 작가들의 작업 과정을 직접 경험할 수 있도록 기획됐다.

행사 당일 18일 오후 1시부터 5시까지 자유롭게 스튜디오를 관람할 수 있으며, 작가들이 직접 공간을 안내하고 창작 과정에 대한 설명도 제공한다.

주요 프로그램으로는 작가 4명이 참여하는 릴레이 프로그램이 있다. 오후 1시부터 미디어아트(김가빈), 웹툰(문효진), 애니메이션(송예진), AI 플랫폼 개발(조성우) 순으로 분야별 작업 방식과 노하우를 공유하는 강연과 멘토링이 이어진다.

릴레이 프로그램은 사전 신청을 통해 참여할 수 있으며, 자세한 일정과 신청 방법은 경기도서관 누리집에서 확인하면 된다.

청년기회스튜디오 사진. [사진=경기도서관]

윤명희 경기도서관장은 "청년기회스튜디오는 청년들이 꿈을 펼치는 공간이자, 그 성과를 지역사회와 나누는 공유의 장"이라며 "오픈 스튜디오 데이를 통해 도민들이 콘텐츠 창작의 즐거움을 느끼고, 경기도서관이 단순한 독서 공간을 넘어 '기회와 성장의 거점'으로 자리매김하기를 기대한다"고 말했다.

경기도서관은 앞으로도 전시, 워크숍 등 입주 작가와 도민이 함께하는 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.

1141world@newspim.com