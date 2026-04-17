에셋플러스자산운용, '글로벌대장장이액티브' 설정 이후 누적 수익률 212%

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"탄탄한 경쟁력 갖춘 일등 기업에 집중"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 에셋플러스자산운용은 17일 자사 '에셋플러스 글로벌대장장이액티브' 상장지수펀드(ETF)가 S&P500 지수를 비교지수로 삼는 국내 액티브 ETF 가운데 연초 대비 수익률 1위를 차지했다고 밝혔다.

한국거래소에 따르면 지난 14일 기준 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 ETF의 설정 이후 누적 수익률은 212%로, 벤치마크(83%) 대비 초과수익을 기록했다.

에셋플러스 글로벌대장장이액티브ETF는 경쟁이 치열한 전방산업의 후방에서 독과점적 이익을 취할 수 있는 비즈니스 모델에 주목하는 펀드다.

에셋플러스자산운용 로고. [사진=에셋플러스자산운용]

에셋플러스자산운용은 "반도체, 광통신, 전력 인프라, 일본 소부장(소재·부품·장비) 등 치열한 인공지능(AI) 패권 경쟁을 뒤에서 떠받치는 후방 밸류체인의 핵심 기업들이 수익률을 견인했으며, JD Logistics처럼 국내에서는 거의 다뤄지지 않는 종목까지 선제적으로 편입한 점이 성과 차별화 요인으로 작용했다"고 설명했다.

액티브 ETF를 총괄하고 있는 고태훈 에셋플러스자산운용 본부장은 "최근 글로벌 증시의 변동성 속에서도 탄탄한 경쟁력을 갖춘 일등 기업에 집중하는 당사 고유의 운용 철학이 빛을 발했다"며 "앞으로도 철저한 기업 분석을 통해 투자자들에게 우수한 장기 수익을 제공할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

한편 에셋플러스자산운용은 비즈니스 모델 기반 6종, 지역 기반 3종, 총 9개의 액티브 ETF를 운용 중이다. 회사는 지난 14일 기준 약 1700억원 규모인 ETF 운용 자산을 올해 말까지 3000억원 이상으로 확대해 나갈 예정이다.

rkgml925@newspim.com