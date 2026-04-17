부산시, TTTS 도입 3개월 만에 325명 이송…응급의료 효율성 개선

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중증·경증 환자 분산 효과

응급 안전망 재발 방지 체계

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 올해 도입한 급성약물중독응급환자 이송체계인 투 트랙 순차진료체계(TTTS)가 시행 3개월 만에 325명 환자 신속 이송하는 등 큰 성과를 거두고 있다고 17일 밝혔다

부산 TTTS는 환자 분산과 사후관리까지 연계하며 응급의료 효율성을 높혀 안전망 강화에 크게 기여했다는 평가를 받고 있다.

부산대학교병원 응급실 입구 전경[사진=부산시] 2026.04.17

시와 부산응급의료지원단이 총괄하고 부산소방재난본부, 응급의료기관 11곳이 참여하는 TTTS는 1월12일부터 3월31일까지 79일간 운영한 결과, 중증환자 172명, 경증환자 153명으로, 하루 평균 4.1건 이송되어 진료를 받았다.

기존 병원 수용 거부와 이송 지연으로 환자가 헤매던 '응급실 뺑뺑이' 문제가 상당히 개선된 것으로 나타났다.

환자 중증도에 따라 중증치료기관(A그룹 4곳: 동아대병원·부산대병원·인제대해운대백병원·인제대부산백병원)과 경증치료기관(B그룹 7곳: 고신대복음병원·대동병원·동래봉생병원·부산성모병원·부산의료원·좋은강안병원·좋은삼선병원)으로 구분했다.

경증환자는 B그룹에서 우선 진료 후 필요시 A그룹 전원, 중증환자는 초기부터 A그룹 직행으로 응급실 과밀을 분산시켰다.

응급의료기관에서 정신건강 위험군 판정 환자는 16개 구·군 정신건강복지센터와 연결해 상담·치료를 이어나간다. 재발 방지와 지속 치료를 위한 체계가 작동 중이며, 지난달 1차 추경으로 사업 기반 강화, 국비 지원 전환 추진한다.

17일 참여기관 간담회를 열어 1분기 운영 성과를 공유하고, 현장 의견을 반영한 제도 개선에 나선다.

조규율 시민건강국장은 "TTTS가 현장에서 환자 이송 지연을 개선하며 작동 중"이라며 "데이터 기반으로 응급 안전망을 보완하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com