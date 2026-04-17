대신증권, MTS 뱅킹 모드에 '계좌 자동·예약이체 서비스' 도입

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"펀드 자동매수·세제 정보 연계로 자산관리 강화"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권은 17일 자사 모바일트레이딩시스템(MTS) 뱅킹 모드에 '계좌 자동·예약이체 서비스'를 도입한다고 밝혔다.

대신증권에 따르면 해당 서비스를 이용할 경우 고객이 미리 지정한 날짜에 일정 금액을 자동으로 보내거나 받을 수 있다. 이를 통해 정기 송금이나 생활비 이체 등 반복적인 금융거래를 간편하게 처리할 수 있을 것으로 기대된다.

[사진=대신증권]

이번 서비스는 단순 이체 기능을 넘어 투자와 연계된 점이 핵심이다. 받는 계좌를 대신증권 계좌로 지정하고 펀드 매수가 가능한 상품일 경우 매월 자동으로 보유 펀드를 매수할 수 있다. 세제혜택 상품에 대해서는 납입 시 저축 정보와 납입 현황도 함께 확인할 수 있도록 했다.

대신증권은 '뱅킹 간편모드'를 신설하는 등 사용자 환경(UI·UX) 개선을 추진해 왔으며, 이번 서비스 도입을 통해 금융과 투자 기능 간 연계를 강화했다고 강조했다.

지창성 대신증권 IT솔루션부장은 "이번 서비스는 단순 이체 기능을 넘어 투자와 세제 관리까지 연결한 것이 핵심"이라며 "고객의 금융 편의성과 자산관리 효율성을 높이기 위해 서비스를 지속적으로 개선해 나갈 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com