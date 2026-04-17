"손끝으로 세상을 바꾼다" 충북도, 명장 선정 공모

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산업현장 최고 숙련기술자 명예 획득 기회...5명 이내 선정

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도는 산업현장에서 최고 수준의 숙련기술을 보유한 '2026년도 충북도 명장'을 선정한다고 17일 밝혔다.

'충북도 명장'이란 산업현장에서 15년 이상 활동하며 최고 수준의 숙련기술을 갖추고 숙련기술 발전에 공헌한 기술인이다.

충북도, 명장 선정 공모 포스터. [사진=충북도] 2026.04.17 baek3413@newspim.com

지난 2016년부터 매년 명장을 선정해 현재까지 총 34명의 명장을 배출했다.

도는 관련 조례에 따라 '충북도명장 선정심의위원회'를 통해 서류심사, 현장실사, 면접심사를 거쳐 총 38개 분야 92개 직종에서 5명 이내로 명장을 선정할 계획이다.

최종 선정된 명장에게는 증서와 현판이 수여되며, 5년간 총 1000만원(연 200만원)의 기술장려금이 지급된다.

명장 신청은 17일~5월 22일 기간 동안 시장·군수, 도내 기업체의 장, 관련 업종별 협회장 등의 추천을 받아 충북도 일자리정책과에 제출하면 된다.

신청 자격은 현재 충북에 주민등록을 두고 관내 사업장에 종사하고 있으며 해당 분야 산업현장에서 15년 이상 경력이 있어야 한다.

baek3413@newspim.com