청주 원도심서 '국가유산 야행·골목길축제' 동시 개최

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낮엔 골목, 밤엔 문화유산…도심 전역 봄 축제 물든다

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시와 청주시문화산업진흥재단은 오는 24~26일 청주 원도심 일원에서 '2026 청주 국가유산 야행'과 '청주원도심골목길축제 봄:중앙극장'을 잇달아 개최한다고 17일 밝혔다.

두 축제가 같은 기간 상당구 일대에서 열리며 낮과 밤을 아우르는 문화콘텐츠로 시민과 관광객 유입을 기대하고 있다.

청주 원도심 축제 모습.[사진=청주시] 2026.04.17 baek3413@newspim.com

국가유산 야행은 24일 오후 6시 개막해 중앙공원, 용두사지 철당간, 성안길, 충북도청 일원에서 진행된다. 올해 11회째로 '압각수의 사계, 천년의 헤아림'을 주제로 총 55개 프로그램이 운영된다.

중앙공원에서는 미디어파사드와 전통연희 공연이 펼쳐지고 망선루 일원에서는 고려시대 과거시험 재현과 전통놀이 체험 등이 진행된다.

성안길에서는 스탬프 투어와 예술장터가 운영되며, '늴리리 1만보' 걷기 챌린지와 신병주 교수 토크콘서트도 마련된다. 이어 25~26일 중앙동 옛 중앙극장 일원에서는 골목길축제가 열린다. 극장 문화를 모티브로 골목을 공연·전시·체험이 어우러진 공간으로 꾸미고 총 38개 프로그램을 선보인다.

재즈·탭댄스 공연, DJ파티, 마술쇼 등 공연 프로그램과 함께 로데오, 미니바이킹 등 체험형 놀이시설도 운영된다. 주민과 상인이 참여하는 이벤트도 마련돼 지역 상권 활성화에도 힘을 보탤 예정이다.

시 관계자는 "주말 동안 낮에는 골목길축제, 밤에는 국가유산 야행을 동시에 즐길 수 있다"며 "원도심이 봄 축제로 활기를 띨 것"이라고 말했다.

baek3413@newspim.com