부산시, 18일 '제13회 담쟁이 걷기대회'…장애인·비장애인 소통의 장

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장애인 오케스트라와 체험 부스 운영



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 장애인의 날(4월20일)을 맞아 18일 오전 9시 화명생태공원에서 '제13회 담쟁이 걷기대회'가 열린다고 17일 밝혔다.

제13회 담쟁이걷기대회 포스터[사진=부산시] 2026.04.17

부산장애인복지관협회와 부산뇌병변장애인복지관이 주최하고, 부산시와 북구가 후원하는 담쟁이 걷기 대회에는 사전접수 1700명과 현장 신청자 300명 등 총 2000명의 시민이 참여할 것으로 예상된다.

'모두를 위한 한 걸음, STEP FOR ALL'이라는 표어로 진행되는 담쟁이 걷기대회는 장애인과 비장애인의 소통의 장으로, 지난 2014년부터 지속적으로 이어져 온 행사다.

행사는 ▲장애인 오케스트라 공연 및 마술공연을 시작으로 ▲기념식 ▲ 개막 퍼포먼스 ▲걷기대회 순으로 진행된다.

아울러 ▲체험 부스 운영, 사회관계망(SNS) 해시태그 이벤트 ▲포토존 운영 ▲보완대체의사소통 보조기구(AAC)체험 ▲장애 이해 퀴즈 ▲경품추첨 및 기념품 제공 등 다양한 프로그램이 마련되어 있다.

화명생태공원 행사장을 출발해 연꽃단지를 거쳐 다시 출발지로 돌아오는 1.6킬로미터(km) 구간으로, 완주까지 약 40분이 소요된다.

사전 신청을 하지 못한 경우에도 행사 당일인 18일 오전 9시부터 11시까지 현장에서 추가 신청할 수 있다.

박형준 시장은 "장애인·비장애인이 함께하는 이번 대회를 통해 부산시민 모두가 장애에 대한 이해를 넓히는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 누구도 소외되지 않는 따뜻한 도시, 함께 하는 '안녕한 부산'을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com