中东局势推高油价粮价 韩国"菜篮子物价"承压

纽斯频通讯社首尔4月17日电 受中东局势影响，国际油价、粮食价格和海运运费近期同步上涨，韩国民生食品价格面临上行压力。尽管整体通胀率仍维持在2%左右，但农畜水产品及加工食品价格上涨趋势受到市场关注。

【插图=AI提供】

农林畜产食品部16日表示，目前中东局势对国内农产品价格直接影响有限，多数农产品价格总体保持稳定。

数据显示，今年2月韩国农畜产品消费者物价指数同比上涨1.4%，低于同期整体消费者物价涨幅2%。

政府称，除大米和苹果外，多数农产品因产量恢复及储备投放而价格趋稳。政府正通过释放储备粮、调整合同种植供应等方式稳定市场供应。

不过，畜产品价格上涨压力较为明显。3月韩国畜产品消费者价格同比上涨6.2%，明显高于整体物价涨幅2.2%。其中，牛肉、鸡肉、鸡蛋等价格持续走高，原因包括养殖规模减少、动物疫病影响及进口成本上升。

数据显示，去年全年消费者物价指数同比上涨2.1%，今年3月同比上涨2.2%，整体保持温和上涨态势。但食品及生活必需品价格涨幅高于总体水平，居民体感物价压力依然较大。

分析指出，国际油价上涨推高能源成本，海运费及汇率波动增加进口负担，同时玉米、豆粕等饲料原料价格上涨，可能进一步推高畜产品生产成本，并逐步传导至终端消费价格。

韩国政府表示，将通过扩大进口、实施价格折扣活动、投放储备物资等方式稳定市场价格，并编列追加预算用于补贴农业生产成本和支持民生物价稳定。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社