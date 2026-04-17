조국혁신당 광양시장 후보 박필순 전 전남도의원 확정

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"시민 뜻 살펴 광양 미래 만들겠다"

박필순, 정인화, 박성현 다자구도

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 조국혁신당이 박필순 전 전남도의원을 6·3 지방선거 광양시장 후보로 공식 선정했다.

박 전 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 "저는 2026년 4월 16일 조국혁신당 광양시장 후보 선정 통보를 받았다"며 "여러모로 부족한 저에게 큰 책임을 맡겨주신 데 대해 무거운 책임감과 함께 큰 영광으로 생각한다"고 밝혔다.

박필순 조국혁신당 광양시장 예비후보 [사진=박필순 예비후보] 2026.04.17 chadol999@newspim.com

그는 이어 <뉴스핌>과의 통화에서 "현재 광양은 민심이 천심이 아니고 당심이 천심인 것 같다." 며 "시민의 뜻을 겸허히 살펴 광양의 미래를 만들어 가는 데 아름다운 선택을 하도록 하겠다"고 각오를 밝혔다.

박필순 후보는 광양 출신으로, 지역에서 광양시의원과 전남도의원을 지내며 지방의회 경험을 쌓았다. 특히 전남도의회에서는 상임위원회 활동을 통해 지역 현안과 산업·복지 정책 등을 다루며 지역 밀착형 의정활동을 펼쳐왔다는 평가를 받는다.

정당 활동으로는 조국혁신당 창당 이후 광양시지역위원장(또는 광양시위원장)을 맡아 조직 정비와 지역 기반 확충에 나서며 본격적인 재도약을 준비해왔다.

박 후보는 앞으로 공약 발표와 조직 정비에 속도를 내며 본격적인 선거 채비에 들어갈 것으로 보인다.

박필순 전 도의원이 조국혁신당 광양시장 예비후보로 확정된 가운데, 더불어민주당 공천을 받은 정인화 예비후보와 민주당 공천 과정에서 컷오프된 뒤 무소속 출마를 선언한 박성현 예비후보가 가세하면서, 광양시장 선거는 박필순·정인화·박성현 3명이 맞붙는 다자구도로 굳어지는 양상이다.

chadol999@newspim.com