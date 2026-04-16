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8만2000t '웨스테르담호' 18일 속초항 입항…2026 크루즈 시즌 개막

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  • 홀랜드 아메리카 라인 소속 웨스테르담호가 18일 속초항에 입항해 2026년 크루즈 시즌을 개막한다.
  • 8만 2862톤급 대형 프리미엄 크루즈인 웨스테르담호는 2023년 이후 매년 속초항을 찾는 단골 선박이다.
  • 속초시는 취타대 공연, 한복 체험, 셔틀버스 운행 등으로 외국인 관광객 2000여 명을 환대할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하카타·후쿠오카 거쳐 2000여 명 승객 태우고 기항…전통공연·한복체험 등 환대행사 풍성

[속초=뉴스핌] 이형섭 기자 = 2026년 속초항 크루즈 시즌의 문을 여는 첫 선박 '웨스테르담(Westerdam)'호가 오는 18일 속초항 국제크루즈터미널에 입항한다.

미국 홀랜드 아메리카 라인(Holland America Line) 소속인 웨스테르담호는 8만 2862톤급, 전장 285m 규모의 대형 프리미엄 크루즈로 승객과 승무원을 포함해 최대 3182명이 탑승할 수 있는 선박이다.

웨스테르담호는 2023년 첫 기항 이후 매년 1~2회씩 꾸준히 속초항을 찾고 있는 '단골 크루즈'로, 속초항의 인프라와 관광 매력을 세계 크루즈 시장에 알리는 상징적 선박으로 자리매김하고 있다. 이번 항차에서는 일본 하카타와 후쿠오카를 거쳐 외국인 관광객 약 2000여 명을 태우고 18일 오전 10시 속초항에 들어온 뒤, 당일 오후 8시 다음 기항지인 일본 가나자와로 출항할 예정이다.

웨스테르담호 이전 입항.[사진=속초시] 2026.04.16 onemoregive@newspim.com

속초시는 올해 첫 크루즈 입항을 맞아 강원특별자치도, 강원관광재단 등 관계기관과 협력해 대대적인 환대 행사를 준비했다. 하선객들을 위해 터미널 앞에서는 한국 전통미를 알리는 취타대 환영 공연이 펼쳐지고, 터미널 내부에는 한복 체험과 외국인 이름 캘리그래피 부스가 운영돼 방한 관광객들의 발길을 붙잡을 예정이다.

또한 강원지방중소벤처기업청이 추진하는 '동행축제'와 연계해 속초 청년몰 로컬 제품 판매 부스를 통합 운영, 크루즈 관광객의 지역 소비를 적극 유도한다는 계획이다. 이를 통해 기념품·먹거리·공예품 등 지역 소상공인 상품을 선보이며, 크루즈 수요와 지역경제 활성화를 연결하는 선순환 구조를 노린다.

관광 편의를 위한 밀착형 지원도 강화한다. 속초항 크루즈터미널과 속초관광수산시장을 잇는 셔틀버스를 순환 운행해 이동 동선을 단순화하고, 터미널 내 임시 환전소와 주요 거점에 외국어 통역 안내 요원을 배치해 언어 장벽을 낮춘다. 시는 "크루즈 승객들이 짧은 기항 시간 동안 최대한 편안하게 속초를 즐길 수 있도록 동선·언어·결제 환경을 집중적으로 보완했다"고 설명했다.

한편 최근 국제 정세 변화와 지속적인 포트 세일즈 성과에 힘입어 중국발 크루즈를 비롯해 일본·러시아 등 다양한 국적 선사들의 속초항 신규 기항 문의가 이어지고 있다. 이미 2026년 속초항에는 웨스테르담호를 포함해 총 6항차 크루즈 입항이 예정돼 있어, 환동해 크루즈 허브항으로 도약하려는 속초시의 행보도 한층 빨라질 전망이다.

속초시 관계자는 "2023년부터 매년 속초를 찾아주는 웨스테르담호 승객들이 속초의 따뜻한 정과 매력을 느끼고 돌아갈 수 있도록 만반의 준비를 마쳤다"며 "전 세계 선사들로부터 입항 문의가 잇따르는 만큼 선제적인 마케팅과 차별화된 관광 콘텐츠로 속초가 환동해 크루즈 산업의 핵심 거점으로 확고히 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
 
onemoregive@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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