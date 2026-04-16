우범기 전주시장 예비후보, 임정엽 전 군수와 '전주 대변혁 연대'

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선거사무소 방문 계기 전폭 지지 선언

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 더불어민주당 우범기 전주시장 예비후보와 임정엽 전 완주군수가 손을 맞잡고 공동 행보에 나섰다.

임정엽 전 군수와 핵심 지지자들은 16일 우범기 예비후보 선거사무소를 방문해 지지를 공식 선언했다.

임정엽 전 완주군수가 우범기 전주시장 예비후보 지지를 공식 선언했다[사진=우범기 선거캠프] 2026.04.16 lbs0964@newspim.com

이번 결합은 전주 발전을 위한 가치 중심 연대를 표방하며 추진된 것으로 풀이된다.

임 전 군수는 "4년 만에 다시 우 후보와 손을 잡았다"며 "전주의 큰 변화를 위해 가장 낮은 곳에서 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 이어 "시민이 바라는 전주의 미래를 함께 만들어가자"고 강조했다.

우범기 예비후보는 "임 전 군수의 결단은 전주 발전을 위한 큰 힘"이라며 "민선9기 전주시가 행정과 정치 모두에서 경쟁력을 갖출 수 있는 기반이 마련됐다"고 평가했다.

이어 "지난 4년의 성과는 더욱 발전시키고 부족한 부분은 보완해 시민의 삶의 질 향상에 집중하겠다"고 말했다.

또 "이번 연대는 특정 인물을 위한 것이 아니라 전주 시민을 위한 선택"이라며 "양측의 역량을 결집해 전주 경제를 살리는 강력한 동력으로 삼겠다"고 강조했다.

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