박성일 전 군수, 이돈승 완주군수 경선 후보 지지 방문 '세 결집'

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선거사무소 개소 맞춰 지지 행보 본격화

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 더불어민주당 이돈승 완주군수 경선 후보 선거사무소에 박성일 전 완주군수가 직접 찾아 힘을 실었다.

이돈승 선거캠프에 따르면 16일 열린 개소식에 맞춰 이뤄진 박성일 전 완주군수 방문은 지역 정치권 인사들의 잇단 지지 흐름 속에서 나온 것이어서 의미를 더한다.

박성일 전 완주군수가 이돈승 완주군수 경선 후보 선거사무소를 방문했다. 2026.04.16 lbs0964@newspim.com

국영석 전 후보와 서남용·임상규 후보 등과의 정책 연대에 이어 박 전 군수까지 가세하면서, 이 경선 후보를 중심으로 한 세 결집이 본격화되는 분위기다.

박 전 군수는 재임 시절 수소산업 기반 조성과 테크노 제2산단 추진, 삼봉·운곡지구 개발 등을 통해 완주 '인구 10만 시대'의 기반을 마련한 인물이다. 이날 자리에서도 완주의 지속 가능한 성장 필요성을 강조한 것으로 전해졌다.

특히 이 경선 후보가 제시한 '완주 대전환' 비전에 공감을 표하며, 지역 미래를 이끌 적임자라는 데 뜻을 같이한 것으로 알려졌다.

이돈승 경선 후보는 박 전 군수의 성과를 언급하며 감사의 뜻을 전하는 한편, 현 군정 운영에 대한 비판도 내놓았다. 그는 "전임 군수가 쌓아온 산업 기반과 도시개발 성과가 오늘의 완주를 만들었다"며 "이를 자신의 치적인 것처럼 내세우는 것은 군민을 기만하는 행위"라고 지적했다.

이어 기존 사업을 성과로 내세우는 현 군정에 대해 '무임승차 행정'이라고 규정하며 "남이 마련한 기반에 의존하는 행정으로는 새로운 미래를 열 수 없다"고 강조했다.

그러면서 "멈춰선 성장 동력을 다시 살리고, 흔들림 없는 자족도시 완주를 만들겠다"고 밝혔다.

지역 정가에서는 박 전 군수의 공개 지지가 행정 경험과 실적을 중시하는 유권자층 결집에 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 잇따른 지지 선언과 연대 흐름 속에 '완주 원팀' 구도는 사실상 완성 단계에 접어들었다는 평가다.

이 경선 후보는 "이번 지지는 완주 행정의 정통성을 이어가라는 군민의 뜻"이라며 "결선 투표에서 압도적 승리로 체감 가능한 변화를 이끌겠다"고 말했다.

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