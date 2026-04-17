미니창고 다락, 압구정 팝업 성료

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 세컨신드롬이 운영하는 '미니창고 다락'은 지난 4월 10일부터 16일까지 현대백화점 압구정본점에서 진행한 팝업스토어를 마무리했다고 밝혔다.

[사진=세컨신드롬] 미니창고 다락 현대백화점 압구정본점 팝업스토어

이번 행사는 국내 셀프스토리지 업계에서 오프라인 팝업 형태로 진행된 사례로, 일반 소비자를 대상으로 보관 서비스 활용 방식을 소개하는 데 목적을 뒀다. 현장에는 실제 보관 환경을 구현한 전시 공간이 마련돼 다양한 크기의 보관함과 이용 방식을 직접 확인할 수 있도록 구성됐다.

방문객들은 주거 및 업무 공간에서 발생하는 보관 수요와 활용 방안을 중심으로 상담을 진행했으며, 일부는 장기 이용권 구매로 이어졌다. 회사 측은 이번 행사를 통해 서비스 인지도 제고와 신규 고객 확보 측면에서 성과를 확인했다고 설명했다.

세컨신드롬은 향후 오프라인 접점을 확대해 셀프스토리지 서비스에 대한 접근성을 높이고, 공간 활용 관련 정보를 지속적으로 제공할 계획이라고 밝혔다.

한편 미니창고 다락은 전국 약 220개 지점을 운영 중이며, 누적 회원 수는 10만 명 수준이다. 개인 및 사업자를 대상으로 다양한 크기의 보관 공간을 제공하고, AIoT 기반 관리 시스템을 통해 보관 환경을 유지하고 있다.

[사진=세컨신드롬] 미니창고 다락 현대백화점 압구정본점 팝업스토어

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