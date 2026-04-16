김진경 경기도의장 "세월호 기억, 책임으로 이어가겠다"

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16일 '12주기 기억식' 참석..."안전한 사회 만드는 것이 출발점"

[안산=뉴스핌] 김가현 기자 = 김진경 경기도의회 의장이 세월호 참사 12주기를 맞아 "기억을 책임으로 승화시켜 안전한 경기도를 만들겠다"고 다짐했다.

김진경 경기도의회 의장이 "안전한 경기도를 만들겠다"고 다짐했다. [사진= 경기도의회]

김 의장은 16일 오후 안산 화랑유원지에서 열린 '세월호 참사 12주기 기억식'에 참석해 희생자들을 추모하고 유가족들의 아픔을 위로했다.

4.16재단과 (사)4.16세월호참사가족협의회가 공동 주최한 이날 기억식에는 유가족과 일반 시민 등 2,000여 명이 참석했다. 특히 이재명 대통령과 우원식 국회의장 등 정·관계 주요 인사들이 대거 참석해 희생자 304명의 넋을 기리며 엄숙하게 진행됐다.

희생자 304명의 넋을 기리며 엄숙하게 진행됐다. [사진= 경기도의회]

기억식은 희생자들에 대한 묵념을 시작으로 추도사, 기억 영상 상영, 추모 공연 순으로 이어졌다. 김 의장은 묵념을 통해 애도의 뜻을 표한 뒤, 방명록에 "기억은 책임으로 이어가겠습니다"라는 문구를 남기며 재발 방지에 대한 의지를 분명히 했다.

김 의장은 이날 "세월호 참사는 우리 사회가 결코 잊어서는 안 될 아픔이자, 반드시 기억해야 할 책임"이라며 "희생자 한 분 한 분을 가슴에 새기는 것이 진정으로 안전한 사회로 나아가는 출발점"이라고 강조했다.

또한 "12년이라는 시간이 흘렀지만 유가족들의 아픔은 여전히 현재진행형"이라며 "경기도의회는 그 고통을 잊지 않고 다시는 이 같은 비극이 되풀이되지 않도록 도민의 생명과 안전을 최우선 가치로 둔 의정활동에 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

참사 12주기를 맞아 안전한 경기도를 위한 협력을 다짐했다. [사진= 경기도의회]

한편, 이날 기억식 참석에 앞서 경기도의회 여야는 각각 추모 논평을 내고 세월호 정신 계승과 재난관리시스템 강화를 약속하는 등 참사 12주기를 맞아 안전한 경기도를 위한 협력을 다짐했다.

beignn@newspim.com