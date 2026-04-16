한동훈 "민주, 꼼수로 보궐선거 막아도 끝까지 부산 북구갑 지킬 것"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"내년에도 2028년에도 그다음 선거도 북구갑 출마"

전재수, 4월 30일 전 사퇴시 6·3보선 확정...5월 1~4일 사퇴시 내년으로

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 한동훈 전 국민의힘 대표는 16일 더불어민주당 측에서 제기된 이른바 '선거 무산 가능성'을 강하게 비판하며, 부산 북구갑 지역구 사수 의지를 분명히 했다.

한 전 대표는 이날 오후 자신의 페이스북에 "민주당이 '꼼수'를 써도 저는 끝까지 부산 북구갑 시민과 함께 가겠다"고 밝혔다.

한동훈 전 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB]

앞서 더불어민주당 충남지사 후보인 박수현 의원 등 여권 일각에서 한 전 대표의 당선을 막기 위해 전재수 의원의 사퇴 시점을 미뤄 선거 자체를 무산시킬 수 있다는 취지의 언급이 나온 것에 대한 정면 반박이다.

한 전 대표는 해당 발언을 두고 "부산 북구갑 시민들은 안중에도 없는 '꼼수'"라며 "민주당이 그런 꼼수로 이번 선거 자체를 막아 부산 북구갑을 국회의원 없는 지역으로 만들더라도, 나는 내년에도, 2028년에도, 그다음 선거에도 바로 여기 부산 북구갑에서 계속 출마해 의리를 지킬 것"이라고 강조했다.

이어 "무슨 일이 있어도 끝까지 부산 북구갑 시민들과 함께 가겠다"고 덧붙였다.

정치권 일각에선 무소속인 한 전 대표와 국민의힘 후보 간 보수 표심 분산을 우려해 국민의힘이 부산 북구갑에 후보를 내지 말아야 한다는 '무공천론'이 제기되고 있다.

이에 맞서 민주당 부산시장 후보인 전재수 의원(부산 북구갑)이 국회의원직 사퇴 시점을 5월로 미뤄 이번 보궐선거 자체를 무산시킬 수 있다는 관측도 나온다.

현행법상 국회의원이 6·3 지방선거에 출마하려면 선거일 30일 전인 5월 4일까지 사퇴해야 한다.

다만 사퇴 시점에 따라 보궐선거 시기가 달라지는데, 4월 30일 이전에 사퇴하면 이번 지방선거와 함께 보궐선거가 치러지지만, 5월 1일부터 4일 사이에 사퇴할 경우 보궐선거는 내년 4월로 연기된다.

allpass@newspim.com