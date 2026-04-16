[내일날씨] 초여름 더위 식히는 비소식...제주 100mm

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 17일인 금요일은 전국이 대체로 흐리고 제주와 남부지방에 비소식이 있을 전망이다. 수도권과 강원도는 흐리다가 밤부터 차차 맑아지겠다.

16일 기상청에 따르면 오는 17일 한반도는 제주와 전남이 중국 상하이 부근에서 이동하는 저기압의 영향으로 비가 내리기 시작해 오전 중 충청권과 남부 전역으로 확대되겠다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 17일인 금요일은 제주와 남부지방부터 충청권까지 비가 내리겠다. 사진은 봄비가 내린 지난 10일 오전 서울 여의도 윤중로에서 우산을 쓴 한 시민이 발걸음을 재촉하고 있는 모습. 2026.04.10

비는 토요일인 오는 18일까지 이어질 전망이다. 예상 강수량은 대전·세종·충남·충북 5mm 미만, 광주·전남20~60mm, 전북 5~30mm, 경남 서부 20~60mm, 부산·울산·경남중·동부 10~40mm, 대구·경북 남부 5~20mm, 경북 중·북부 및 울릉도·독도 5mm 안팎이다.

제주도(북부 제외)는 30~100mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상), 제주도북부는 20~60mm로 예상된다.

아침 최저기온은 7~14도로 전망된다. ▲서울 14도 ▲인천 13도 ▲춘천 10도 ▲강릉 10도 ▲대전 11도 ▲대구 8도 ▲전주 12도 ▲광주 13도 ▲부산 12도 ▲제주 14도 ▲울릉도·독도 11도다.

낮 최고기온은 16∼20도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 20도 ▲인천 19도 ▲춘천 20도 ▲강릉 19도 ▲대전 19도 ▲대구 18도 ▲전주 19도 ▲광주 17도 ▲부산 18도 ▲제주 19도 ▲울릉도·독도 15도다.

미세먼지 농도는 강수의 영향과 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'에서 '보통' 수준을 유지하겠다.

calebcao@newspim.com