교원단체, 세월호 12주기 추모…"안전한 학교·사회, 국가가 책임져야"

교총 "희생 교원·제자 영원히 기억"…안전한 교육환경 조성 촉구

전교조, 기억 공동수업 진행·생명안전기본법 제정 필요성 강조





[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 세월호 참사 12주기를 맞아 교원단체들이 추모 성명을 내고 희생자들을 기리며 안전한 학교와 사회를 만들기 위한 국가적 책임을 거듭 강조했다.

한국교원단체총연합회(교총)는 16일 성명서를 내고 "제자와 동료 교원의 희생을 영원히 기억하겠다"며 "전국의 교육자들은 참사 당시 제자를 구하기 위해 살신성인한 단원고 선생님들의 숭고한 희생을 잊지 않고 기억하고 있다"고 밝혔다.

지난 2022년 서울 중구 세월호 기억공간에 노란 리본이 놓여 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

교총은 또한 "국민의 안전과 생명보다 더 소중한 것은 없다는 사실을 다시 한번 가슴에 새긴다"며 "더욱 안전한 교육환경을 만들기 위해 정부와 지자체가 더 적극적으로 제도를 개선하고 예산을 확보하는 등 적극적으로 나서주기를 바란다"고 촉구했다.

그러면서 "세월호 참사의 교훈은 우리 사회 모두가 생명 존중과 안전 의식을 실천할 때 비로소 완성되는 것"이라며 "정부와 국회, 시민사회 모두가 힘을 모아 다시는 이 같은 비극이 되풀이되지 않도록 사회안전망 구축에 함께 나서야 한다"고 강조했다.

전국교직원노동조합(전교조) 역시 성명을 내고 "진실을 향한 걸음은 멈추지 않는다"며 생명과 안전이 존중받는 사회로 나아가야 한다고 역설했다.

전교조도 같은 날 발표한 성명에서 "세월호 참사는 우리 사회에 국가의 존재 이유와 인간 존엄의 가치를 묻는 뼈아픈 이정표였다"며 "국가는 국민의 생명을 보호하고 있는가, 우리는 타인의 고통에 충분히 공감하고 있는가, 그리고 우리 학생들이 살아갈 미래는 어제보다 안전한가를 물어왔다. 현실은 여전히 이태원 참사를 비롯한 사회적 참사가 반복되고 있으며 참사 원인을 제대로 규명하거나 제대로 된 책임을 묻지 못하고 있다"고 비판했다.

전교조는 전국 교실의 '기억 공동수업'도 제시했다. 전교조는 "교육은 학생들이 자기 삶의 주인으로서 스스로를 지키고 공동체의 안녕을 고민하는 힘을 길러주어야 한다"며 "돈보다 사람의 생명과 안전이 최우선인 사회를 만들기 위해서는 세월호 참사를 잊지 않고 기억해야 한다"고 강조했다. 생명안전기본법의 국회 통과도 촉구했다.

jane94@newspim.com