광양경자청·중국은행, 중화권 금융 파트너십 모색

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24개 중화권 기업 금융지원·투자 확대 논의

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 광양만권경제자유구역청은 지난 15일 중국은행(Bank of China) 서울지점 장하이쥔(蒋海军) 대표가 청사를 방문해 광양만권 내 중화권 입주기업 금융지원 강화와 투자유치 확대 방안을 논의했다고 16일 밝혔다.

중국은행은 전 세계 64개국에 네트워크를 보유한 세계 4대 상업은행으로, 무역금융·외환결제·기업금융 분야에 강점을 지닌 글로벌 금융기관이다.

중국은행 서울대표 광양경자청 방문 [사진=광양경자청] 2026.04.16 chadol999@newspim.com

이번 방문은 지난해 11월 중국은행 서울지점 대표로 부임한 장 대표의 상견례를 겸해, 광양만권 중화권 기업과의 금융협력 및 투자유치 활성화를 모색하기 위해 마련됐다.

이날 차담회에서 장 대표는 광양만권을 항만과 산업단지가 집적된 한국의 대표 산업거점으로 평가하며, 입주한 중화권 기업에 대한 금융지원을 확대하고 고객사들의 추가 사업 기회를 발굴할 수 있도록 노력하겠다는 뜻을 밝혔다.

구충곤 청장은 "이번 방문이 중국은행 서울지점과 광양경자청이 긴밀히 협력해 한·중 양국의 경제협력과 상호번영을 이끄는 계기가 되길 바란다"며, "광양만권에 이미 입주한 24개 중화권 기업에 안정적인 금융서비스를 제공하는 동시에, 신규 투자를 검토 중인 기업들에게도 광양만권을 최우선 투자 후보지로 적극 소개해 달라"고 말했다.

chadol999@newspim.com