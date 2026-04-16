이프아이, 컴백 맞아 러닝 챌린지 연다…'헤이지 데이지 런!' 진행

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 걸그룹 이프아이(ifeye)가 신보 '애즈 이프(As if)' 발매를 기념해 팬들과 함께하는 이색 러닝 챌린지를 선보인다.

이프아이가 지니뮤직과 함께 런데이 앱에서 '헤이지 데이지 런!(Hazy Daisy RUN!)' 러닝 챌린지를 연다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 헤이지 데이지 런! 포스터. [사진=지니뮤직] 2026.04.16 moonddo00@newspim.com

러너들은 16일 정오부터 오는 5월5일까지 런데이 앱을 활용해 이프아이의 신곡 '헤이지 (데이지)'를 포함해 노래 총 6곡을 들으며 감상하며 달릴 수 있다.

이프아이 멤버 원화연, 태린, 라희, 카시아, 미유가 참여해 직접 녹음한 보이스 코칭과 응원 보이스로 러너들에게 이프아이와 함께 달리는 즐거움을 선사한다.

KT지니뮤직은 3년째 달리기 앱 런데이 내 지니뮤직 전용관 '지니와 함께 뮤직런'을 운영하며 다양한 뮤지션들과 뮤직런 캠페인을 개최해왔다.

런데이는 누적 회원 500만명을 달성한 국내 최고 보이스 코칭 달리기, 걷기, 등산, 계단 오르기 전문 애플리케이션 서비스다.

또한 음악 플랫폼 지니에서는 런데이 '헤이지 데이지 런!' 챌린지에 포함된 곡 플레이리스트를 제공하고 있으며, 런데이에서는 챌린지 참여 이벤트는 물론 SNS 인스타그램에서 유저 참여 이벤트를 진행해 러너들이 러닝챌린지를 완주 후 인증샷을 업로드하면 추첨을 통해 이프아이 멤버의 사인이 담긴 사인 러닝 티셔츠와 기프티콘 선물 등을 제공한다.

걸그룹 이프아이가 최근 발매한 세 번째 앨범 '애즈 이프'는 무한한 상상의 세계를 음악으로 담은 앨범이다. 이프아이는 앨범 타이틀 곡 '헤이지 (데이지)'와 함께 음악 활동을 본격적으로 시작했다.

moonddo00@newspim.com