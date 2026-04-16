사천해경, 해수면 유·도선 집중 안전점검 나서

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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천해양경찰서는 오는 20일부터 6월 19일까지 61일간 해수면 유·도선과 위험시설에 대해 집중 안전점검에 나선다고 16일 밝혔다.

경남 사천해양경찰서가 지난해 유·도선에 대한 집중 안전점검을 하고 있다.[사진=사천해양경찰서]2026.04.16

'집중 안전점검'이란, 재난 취약 시설의 위험 요인을 사전 발굴·해소하기 위해 공공기관과 국민이 함께 위험시설 등을 합동으로 점검하여 안전한 생활환경을 조성하고자 하는 예방활동이다.

이번 집중 안전점검 기간 동안 선박 검사기관, 지자체 등 다양한 분야의 전문가로 구성된 '기동점검단'을 꾸려 유·도선 및 선착장 등 위험시설을 선정하여 점검하고 해양안전 위험 요소와 법·제도 실태를 진단하여 개선해 나갈 방침이다.

위험시설로 구분되는 대상은 ▲유·도선 중 5t 이상, 선령 20년 초과선박 ▲승선 정원이 200인 이상인 선박 ▲차량 적재 가능 도선 ▲최근 3년간 법령 위반행위가 있는 선박 등과 대상 유·도선이 계류 또는 정박하는 선착장이다.

안상용 해양안전과장은 "해양사고는 작은 실수나 방심으로 발생할 수 있다"며 "이번 집중 안전점검 시 기동점검단의 내실 있는 점검을 통해 해양사고 예방과 더불어 안전문화 확산에 기여하겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com