[오늘날씨] 전국 대체로 흐리고 일부 지역 비...서울 한낮 20도

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

아침 최저 7~14도·낮 최고 16~20도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 17일은 일부 지역에 비가 오겠다. 최고기온은 16~20도로 비교적 온화하겠다.

기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 흐리고 수도권과 강원도는 흐리다가 밤부터 차차 맑아지겠다. 새벽부터 제주도와 전남해안, 오전부터 밤 사이 충청권과 그 밖의 남부지방에 비가 오겠다.

금요일인 17일은 일부 지역에 비가 오겠다. 최고기온은 16~20도로 온화한 날씨겠다. [사진=뉴스핌 DB]

17일부터 18일까지 예상 강수량은 광주·전남 20~60mm, 전북 5~30mm, 경남서부 20~60mm, 부산·울산·경남중·동부 10~40mm, 대구·경북남부 5~20mm, 제주도(북부 제외) 30~100mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상), 제주도북부 20~60mm 등이다.

아침 최저기온은 7~14도로 예상된다. ▲서울 14도 ▲인천 13도 ▲수원 13도 ▲춘천 10도 ▲강릉 10도 ▲청주 11도 ▲대전 11도 ▲전주 12도 ▲광주 13도 ▲대구 8도 ▲부산 12도 ▲울산 10도 ▲제주 14도다.

낮 최고기온은 16~20도가 전망된다. ▲서울 20도 ▲인천 19도 ▲수원 20도 ▲춘천 20도 ▲강릉 19도 ▲청주 19도 ▲대전 19도 ▲전주 19도 ▲광주 17도 ▲대구 18도 ▲부산 18도 ▲울산 18도 ▲제주 19도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해·동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com