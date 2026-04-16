화순 봄꽃 축제 17일 개막…'낮과 밤을 잇다'

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꽃강길·남산공원서 '봄꽃 야행' 체류형 관광

[화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 화순군이 오는 17~26일 화순 꽃강길과 남산공원 일원에서 '2026 화순 봄꽃 축제'를 개최한다. 이번 축제는 '봄꽃 야행(夜行)'을 주제로 낮과 밤을 아우르는 체류형 봄꽃 관광을 표방한다.

16일 화순군에 따르면 주 무대인 꽃강길에는 약 2.1km 구간 유채꽃 단지와 각종 봄꽃이 조성된다. 플로라가든, 봄꽃정원, 생태정원, 어린이정원, 웰컴가든 등 5개 테마정원이 다양한 경관과 체험 요소를 제공하고 야생화·다육식물 전시도 마련된다.

2025 화순 봄꽃 축제. [사진=화순군] 2026.04.16 ej7648@newspim.com

남산공원은 공원 전체를 활용한 야외 전시와 조명 연출로 야간경관을 강화해 봄밤 산책 코스로 운영된다.

개막식은 17일 화순 공설운동장에서 열리며 식전 공연, 공식 행사, 개막 세리머니에 이어 '공정식 가요제' 개막축하쇼가 진행된다. 김용임, 미스김, 김재롱, 신승태, 윤윤서, 현진우, 배진아, 임금님, 나팔박과 나팔수들이 무대에 오른다.

주말 '봄밤 콘서트'에는 18일 별·이석훈, 19일 서도밴드·거미 등이 출연해 발라드, R&B, 밴드 공연을 선보인다. 축제장 곳곳에서는 버스킹, 매직쇼, 버블쇼 등 소규모 공연이 상시 진행된다.

체험부스, 사진 인화 서비스, 피크닉존 등 가족형 체험 프로그램과 함께 '베짱이포차', 푸드트럭, 농특산물 판매장터가 운영된다. 화순 시그니처 디저트인 '탄광 아이스크림'과 '국화빵'도 판매된다.

고인돌 전통시장에는 야시장이 들어서며, 청소년 댄스 경연대회, 도민 힐링 음악회, 다문화 모국춤 페스티벌, 화순군립미술관 기획전 등 부대행사도 이어진다.

군은 축제 기간 종합상황실과 이동진료소를 운영하고 유모차·휠체어 대여, 수유실 등 편의시설을 마련해 안전·편의를 강화할 방침이다.



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