[프로배구] '식빵 언니' 떠났지만...역대 최다 관중 63만명 '흥행'

총 266경기서 평균 2389명...V리그 사상 첫 60만 관중 시대

여자부 4시즌 연속 30만 돌파...남자는 7시즌 만에 30만 넘어

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로배구 V리그가 역대급 흥행 기록을 갈아치우며 6개월간의 대장정을 마무리했다.

한국배구연맹(KOVO)은 16일 "2025-2026시즌 남녀부 통합 관중 수가 63만 5461명을 기록했다"고 발표했다. 이는 종전 최고 기록인 지난 시즌의 59만 8216명을 훌쩍 뛰어넘은 수치로 V리그 역사상 처음으로 60만 관중 시대를 열었다. 올 시즌 총 266경기에서 경기당 평균 2389명이 입장했다.

흥행의 일등 공신은 남자부였다. 부산으로 연고지를 옮긴 OK저축은행의 흥행 돌풍과 시즌 막판까지 이어진 치열한 순위 싸움이 팬들을 경기장으로 불러모았다. 남자부 관중은 지난 시즌 대비 19.6%나 급증하며 7시즌 만에 30만 관중을 돌파했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 남자부 챔프전 우승을 이루고 자축하는 대한항공 선수단. [사진=KOVO] 2026.04.16 psoq1337@newspim.com

여자부는 숫자만 보면 소폭 감소다. 총관중 32만 8012명으로 지난 시즌 34만 1057명 대비 3.8% 줄었다. 포스트시즌도 6경기 평균 2913명으로, 김연경의 '라스트 댄스' 열기가 뜨거웠던 지난 시즌(8경기 평균 3861명)보다 24.6% 감소했다.

하지만 김연경의 은퇴라는 대형 악재 속에서도 GS칼텍스의 '언더독 반란'과 사상 첫 준플레이오프 성사 등 숱한 화제를 뿌리며 4시즌 연속 30만 관중 기록을 지켜냈다. 단순히 스타 플레이어 한 명에 의존하는 것이 아니라 탄탄한 경기력과 짜릿한 승부 자체가 흥행 카드가 될 수 있음을 증명했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자부 챔프전 우승을 이루고 포옹하는 이영택 GS칼텍스 감독과 실바. [사진=KOVO] 2026.04.16 psoq1337@newspim.com

안방 시청률 역시 고공행진을 이어갔다. 여자부 평균 시청률은 1.36%를 기록하며 역대 최고치를 경신했다. 포스트시즌은 1.82%까지 치솟으며 '겨울 스포츠 꽃'다운 면모를 과시했다. 남자부 또한 포스트시즌 시청률이 지난 시즌보다 0.59%포인트 상승한 1.41%를 기록하며 가파른 상승세를 보였다. 팬들의 눈과 귀를 사로잡은 치열한 순위 싸움과 경기마다 벌어진 대접전이 시청률 상승으로 이어졌다.

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